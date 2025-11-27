Los hinchas de Lanús colgaron una bandera con un mensaje al Chiqui Tapia: qué decía

Es que muchos creen que la decisión de expresarse a favor de Tapia fue de la dirigencia de Lanús, pero que el hincha no está para nada de acuerdo con lo que está sucediendo y buscó la manera de despegarse del mensaje que se vio durante la transmisión del duelo ante el Matador.

Mientras la dirigencia manda a poner una bandera agradeciéndole a Tapia, los hinchas de Lanús cantaron "Chiqui Tapia botón".



Todo futbolero sabe lo que hacen en AFA, por eso están en contra de los comunicados y secadas de nuca de sus propios dirigentes. pic.twitter.com/4KPBugNOCU — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 27, 2025

Después de 10 partidos de local, Lanús cayó ante Tigre por 1-0, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. De esta manera, el campeón de la Copa Sudamericana quedó fuera de competencia y el Matador de Victoria se enfrentará ante Racing en la próxima instancia.