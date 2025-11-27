Los hinchas de Lanús colgaron una bandera con un mensaje al Chiqui Tapia: qué decía
Durante el partido con Tigre, los fanáticos del Granate mostraron una clara postura ante las polémicas que se generaron en las últimas horas.
Durante los últimos días, la AFA y Claudio "Chiqui" Tapia son tema de debate. Es que después de la polémica que se generó por el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores de Estudiantes a Rosario Central, la polémica estalló y la interna entre algunos dirigentes con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino está cada vez más tensa.
A raíz de todo lo que se desató, varios equipos del ascenso emitieron un comunicado pronunciándose a favor del Chiqui y en contra de las declaraciones y decisiones que tomó Sebastián Verón, presidente del club de La Plata.
Ahora, para sumarle más picante, en la tribuna de Lanús, durante el partido por los octavos de final del Torneo Clausura ante Tigre, los hinchas colgaron una bandera con un claro mensaje para Tapia. "Gracias Chiqui por acompañarnos", se puede leer en el trapo que apareció en la popular granate.
Como era de esperarse, esto no pasó desapercibido y las redes sociales estallaron con cientos de comentarios al respecto. Sin embargo, eso no terminó ahí, ya que una vez finalizado el encuentro, se escucharon cantos contra el presidente de la AFA.
Algunos usuarios, compartieron videos donde se puede oír un "Chiqui Tapia botón", lo que hizo despertar rumores sobre la bandera que se expuso.
Es que muchos creen que la decisión de expresarse a favor de Tapia fue de la dirigencia de Lanús, pero que el hincha no está para nada de acuerdo con lo que está sucediendo y buscó la manera de despegarse del mensaje que se vio durante la transmisión del duelo ante el Matador.
Después de 10 partidos de local, Lanús cayó ante Tigre por 1-0, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. De esta manera, el campeón de la Copa Sudamericana quedó fuera de competencia y el Matador de Victoria se enfrentará ante Racing en la próxima instancia.
