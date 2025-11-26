La terrible frase que dijo la asesina de Santiago López Monte a la mamá del joven tras matarlo

Mientras la profesional examinaba el cuerpo, su pareja, la adolescente de 16 años, insistía con dramatismo: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Inmediatamente después de este intercambio, la menor se dio a la fuga.

Al tomar conocimiento de los hechos y la discrepancia entre la versión inicial y las heridas, el fiscal Oscar Maidana, a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Lanús, ordenó la realización de pericias en la escena y la inmediata captura de la sospechosa.

El ruego de la familia se difundió rápidamente. "Se busca paradero de N.N., asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se busca paradero, se ofrece recompensa", escribió Franco, hermano de Santiago, en las redes sociales.