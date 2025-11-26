La terrible frase que dijo la asesina de Santiago López Monte a la mamá del joven tras matarlo
La adolescente de 16 años había llamado previamente a la Policía, asegurando que su pareja había tenido un "accidente con una reja".
Remedios de Escalada se encuentra conmocionada por estas horas, tras el asesinado de Santiago Nahuel López Monte, el joven de 20 años que habría sido apuñalado por su novia de tan sólo 16. El terrible episodio tuvo lugar en la madrugada de este miércoles y, tras cometer el crimen, la misma adolescente llamó a la Policía. Luego, escapó.
Lo que inicialmente se reportó a través de un llamado al 911 como un "accidente" en el que un joven había sido herido por una reja, resultó ser un encubrimiento. Al llegar al domicilio, situado en Namuncurá y Lituania, las autoridades confirmaron el homicidio. La persona que había alertado a las autoridades era, de hecho, la agresora.
La terrible frase que la asesina dijo a la madre de Santiago
Mientras la investigación avanza y la joven es intensamente buscada, trascendió el modo en que la mamá de Santiago se enteró que su hijo estaba muerto: "Me peleé con Santiago y lo apuñalé", fue la estremecedora frase de la presunta asesina que dejó helada a Estela, madre del joven.
"¿Qué le hiciste?", respondió la mujer entre la sorpresa y la desesperación. La menor no le contestó y cortó la llamada.
La médica del SAME que asistió a Santiago López Monte determinó rápidamente que las lesiones que presentaba el joven no podían ser resultado de haberse enganchado con una reja. La víctima tenía dos orificios punzantes en el lado izquierdo del cuerpo: uno ubicado debajo de la tetilla y el segundo, unos centímetros más abajo.
Mientras la profesional examinaba el cuerpo, su pareja, la adolescente de 16 años, insistía con dramatismo: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Inmediatamente después de este intercambio, la menor se dio a la fuga.
Al tomar conocimiento de los hechos y la discrepancia entre la versión inicial y las heridas, el fiscal Oscar Maidana, a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Lanús, ordenó la realización de pericias en la escena y la inmediata captura de la sospechosa.
El ruego de la familia se difundió rápidamente. "Se busca paradero de N.N., asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se busca paradero, se ofrece recompensa", escribió Franco, hermano de Santiago, en las redes sociales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario