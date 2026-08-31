Defensa y Justicia cortó la racha de Martín Palermo: venció 1-0 de local Platense

Se trató de un triunfo por 1 a 0 que le permitió escalar hasta la segunda posición de la Zona A gracias a la aparición clave de Héctor David Martínez, quien a los 30 minutos del complemento se adelantó a su marcador para definir de zurda al segundo palo de Juan Pablo Cozzani y destrabar un trámite adverso que el "Halcón" de Varela logró sostener con firmeza en el tramo final, pese al asedio del Calamar y a la expulsión de Pablo Ferreira sobre la hora por una ironía hacia el juez Juan Pablo Loustau.