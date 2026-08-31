Defensa y Justicia cortó la racha de Martín Palermo: venció 1-0 de local Platense
El "Halcón" trepó a la segunda posición de la Zona gracias a la victoria por la mínima ante el "Calamar", que venía invicto bajo las órdenes del "Titán".
Defensa y Justicia derrotó este lunes por la mínima a Platense en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Se trató de un triunfo por 1 a 0 que le permitió escalar hasta la segunda posición de la Zona A gracias a la aparición clave de Héctor David Martínez, quien a los 30 minutos del complemento se adelantó a su marcador para definir de zurda al segundo palo de Juan Pablo Cozzani y destrabar un trámite adverso que el "Halcón" de Varela logró sostener con firmeza en el tramo final, pese al asedio del Calamar y a la expulsión de Pablo Ferreira sobre la hora por una ironía hacia el juez Juan Pablo Loustau.
De este modo, el conjunto dirigido por Julio Vaccari alcanzó las 14 unidades y quedó a tiro de la cima compartida con Gimnasia de Mendoza, mientras que los comandados por Martín Palermo sufrieron su primera caída desde el retorno del DT, quedando relegados al undécimo puesto con ocho puntos y momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
El "Halcón" de Varela atraviesa un buen momento en el campeonato, ya que venía de conseguir una importante victoria por 2-1 ante Belgrano en Córdoba. El equipo dirigido por Julio Vaccari acumula ahora cuatro triunfos, dos empates y una derrota en el Clausura.
Por su parte, Platense suma ocho unidades y también llegabaa envalentonado después de vencer 2-1 a Barracas Central en la fecha pasada. Además, atraviesa un momento histórico, ya que se mantiene con vida en tres competencias: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Por el certamen continental, enfrentará a Fluminense en los cuartos de final, mientras que por la Copa Argentina viene de eliminar a Instituto por penales para meterse entre los mejores ocho del certamen.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
Hora y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
- Árbitro: Juan Pablo Loustau.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario