Sandra Pettovello firmó el Decreto 824/2026 y hay Bono Extraordinario de Anses para madres de 7 hijos o más
El Gobierno oficializó el pago de un Bono Extraordinario de $70.000 a través de Anses para jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, confirmó el pago de un nuevo Bono Extraordinario de hasta $70.000 para el mes de septiembre. La medida busca recomponer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente al contexto económico actual.
A quiénes corresponde el nuevo Bono de Anses
Según lo establecido en el Decreto 824/2026 publicado recientemente, el beneficio económico está dirigido a diversos grupos. Entre ellos se destacan especialmente los jubilados y pensionados que actualmente perciban el haber mínimo previsional garantizado por el sistema público.
Asimismo, la normativa detalla que este importante refuerzo monetario incluye a las personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez y a las madres de siete hijos o más.
Aquellos titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior al haber mínimo, recibirán un monto proporcional necesario para alcanzar el tope fijado por el Poder Ejecutivo. Las autoridades aclararon que este ingreso tiene carácter no remunerativo y no será susceptible de ningún tipo de descuento.
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