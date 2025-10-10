Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El duelo de este viernes entre el Halcón de Varela y el Bicho será clave en el objetivo de ambos de acercarse a la cima del Grupo A. Conocé los detalles.
Defensa y Justicia y Argentinos Juniors protagonizarán un encuentro clave por la fecha 12 del Clausura este viernes a las 16:15 en el estadio Norberto Tomaghello. Separados por solo un punto en la tabla, el partido es vital para ambos en su lucha por acercarse a la cima.
El Halcón, que viene de un empate 1-1 como visitante ante Tigre (en un partido marcado por un penal no cobrado), tiene la mira puesta en volver a la victoria en Florencio Varela. El equipo de Mariano Soso había logrado un resonante triunfo 2-1 frente a Boca en su última presentación como local, con un doblete de Abiel Osorio. Con 16 puntos, Defensa está a un paso de los líderes y necesita urgentemente los tres puntos para seguir siendo un serio contendiente en el campeonato.
Por su parte, Argentinos Juniors llega con una racha positiva de tres partidos sin conocer la derrota. Tras dos victorias consecutivas, el Bicho igualó 0-0 ante Central Córdoba en La Paternal.
El equipo de Nicolás Diez suma 15 unidades, justo detrás de Defensa, por lo que un triunfo en Varela no solo le permitiría superarlo, sino también ratificar su buen momento. Además de la liga, la mente del club también está puesta en la Copa Argentina, a la espera de la confirmación oficial del día, hora y sede para el cruce de semifinales ante Belgrano.
Minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo
Antes del pitazo inicial, se llevará a cabo un minuto de silencio para honrar la memoria de Miguel Ángel Russo. El reconocido exentrenador, que dirigió a Boca (entre otros clubes como Rosario Central, San Lorenzo, Vélez, Racing y Estudiantes) falleció este miércoles a los 69 años tras batallar contra un cáncer de vejiga y próstata.
Probables formaciones del duelo
Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Lucas González, Aarón Molinas; Juan Miritello, Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Lautaro Giaccone o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors: datos del partido
- Hora: 16.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Franco Acita
- Estadio: Norberto Tomaghello
