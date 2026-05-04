Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco .

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. . Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

¿Qué necesita Defensa y Justicia para clasificar a playoffs?

De cara a este compromiso, el panorama para Defensa es claro: depende de sí mismo. La igualdad entre Unión y Talleres, sumada a la derrota de San Lorenzo frente a Independiente, abrió una puerta que el Halcón no puede desaprovechar. Si logra imponerse en Mendoza, asegurará su lugar en los playoffs. Incluso, una victoria por dos goles de diferencia le permitiría escalar una posición más en la tabla y modificar su posible rival en la próxima instancia.