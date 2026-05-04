Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026, Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia se verán las caras este lunes desde las 17 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
El Lobo mendocino arrastra una campaña irregular que lo dejó fuera de la pelea antes de tiempo. En la jornada pasada sufrió un duro golpe anímico al caer por 5-1 ante Independiente Rivadavia en el clásico local, disputado en el estadio Bautista Gargantini, un resultado que expuso las fragilidades defensivas del equipo.
En contrapartida, el Halcón parecía tener encaminada su clasificación semanas atrás, pero una racha negativa lo complicó seriamente. El equipo de Florencio Varela encadenó cuatro derrotas consecutivas que lo hicieron retroceder en la tabla de la Zona A. Este bajón lo dejó noveno con 19 puntos, fuera de los puestos de clasificación.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
¿Qué necesita Defensa y Justicia para clasificar a playoffs?
De cara a este compromiso, el panorama para Defensa es claro: depende de sí mismo. La igualdad entre Unión y Talleres, sumada a la derrota de San Lorenzo frente a Independiente, abrió una puerta que el Halcón no puede desaprovechar. Si logra imponerse en Mendoza, asegurará su lugar en los playoffs. Incluso, una victoria por dos goles de diferencia le permitiría escalar una posición más en la tabla y modificar su posible rival en la próxima instancia.
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