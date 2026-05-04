Defensa y Justicia cayó ante Gimnasia de Mendoza y quedó eliminado del Torneo Apertura
El equipo mendocino ya no tenía chances de avanzar, mientras que el Halcón se jugaba todo por un lugar en los playoffs del Torneo Apertura.
Gimnasia de Mendoza venció 2-1 este lunes a Defensa y Justicia en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol que terminó de definir varios lugares rumbo a los playoffs.
El encuentro presentaba realidades muy diferentes: el conjunto local llegaba sin posibilidades matemáticas de avanzar, mientras que la visita estaba obligada a ganar para mantener viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores de su zona.
Ayrton Portillo adelantaba al "Halcón", que se ilusionaba con meterse octavo y hasta séptimo; pero el "Lobo" mendocino lo dio vuelta con los tantos de Ezequiel Muñoz, a la media hora de juego; y Luciano Cingolani en el complemento.
Gimnasia arrastra una campaña irregular que lo dejó fuera de la pelea antes de tiempo. Si bien la llegada de Darío Franco al banco de suplentes permitió una leve mejora en el rendimiento y en los resultados, no alcanzó para revertir el flojo arranque del torneo.
En contrapartida, el "Halcón" parecía tener encaminada su clasificación semanas atrás, pero una racha negativa lo complicó seriamente. El equipo de Florencio Varela encadenó cinco derrotas consecutivas que lo hicieron retroceder en la tabla de la Zona A hasta dejarlo eliminado.
Los goles de Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Defensa y Justicia
Ayrton Portillo abrió el marcador para el Halcón a los 12 minutos del primer tiempo:
Ezequiel Muñoz igualó el encuentro para el local a los 30 minutos del primer tiempo:
Luciano Cingolani le da la victoria parcial al equipo local con una gran definición:
Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: formaciones
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
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