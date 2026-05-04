Defensa y Justicia cayó ante Gimnasia de Mendoza y quedó eliminado del Torneo Apertura

Los goles de Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Defensa y Justicia

Ayrton Portillo abrió el marcador para el Halcón a los 12 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051395709178429829?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE PORTILLO Y POR AHORA DEFENSA Y JUSTICIA SE METE EN OCTAVOS DE FINAL Y SACA A UNIÓN!! El Halcón se puso 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el comienzo del partido y estaría jugando ante Ind. Rivadavia.



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Ezequiel Muñoz igualó el encuentro para el local a los 30 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051399369102971386?s=20&partner=&hide_thread=false EN LA PRIMERA NO, PERO EN EL REBOTE SÍ: Muñoz convritió el 1-1 de Gimnasia de Mendoza ante Defensa y Justicia en el #TorneoApertura. Atento Unión...



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Luciano Cingolani le da la victoria parcial al equipo local con una gran definición:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051415125903516114?s=20&partner=&hide_thread=false SE FESTEJA EN MENDOZA Y EN SANTA FE: Cingolani convirtió el 2-1 de Gimnasia ante Defensa y Justicia en el #TorneoApertura.



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Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco .

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. . Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia: otros datos

Hora: 17.00.

17.00. Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Víctor Antonio Legrotaglie. Árbitro: Bruno Amiconi.

Bruno Amiconi. VAR: José Carreras.

José Carreras. TV: ESPN Premium.