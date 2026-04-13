Defensa y Justicia vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Florencio Varela viene de sufrir un duro golpe en Córdoba, donde cayó por 2-0 ante Instituto, resultado que significó además el fin de su invicto en el campeonato. A pesar de ese traspié, el equipo dirigido por Mariano Soso se ubica en la quinta posición con 19 unidades, por lo que un triunfo le permitiría alcanzar momentáneamente a Vélez y reforzar su candidatura. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Halcón: Lucas Souto no estará disponible tras su expulsión en el último encuentro, en un partido que dejó polémica luego de que el entrenador denunciara a Andrés Merlos por "un destrato permanente" hacia sus jugadores.