Defensa y Justicia vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Halcón y la T chocan en Florencio Varela en un duelo clave para sostener sus aspiraciones, luego de llegar golpeados por recientes derrotas.
Defensa y Justicia y Talleres protagonizarán este lunes desde las 16:30 un enfrentamiento determinante en el estadio Norberto Tomaghello, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos, protagonistas de la Zona A, llegan con la necesidad de recuperarse tras caídas en sus últimas presentaciones, aunque se mantienen dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El contexto vuelve aún más atractivo el cruce, ya que una victoria puede resultar clave en la recta final de la fase regular.
El conjunto de Florencio Varela viene de sufrir un duro golpe en Córdoba, donde cayó por 2-0 ante Instituto, resultado que significó además el fin de su invicto en el campeonato. A pesar de ese traspié, el equipo dirigido por Mariano Soso se ubica en la quinta posición con 19 unidades, por lo que un triunfo le permitiría alcanzar momentáneamente a Vélez y reforzar su candidatura. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Halcón: Lucas Souto no estará disponible tras su expulsión en el último encuentro, en un partido que dejó polémica luego de que el entrenador denunciara a Andrés Merlos por "un destrato permanente" hacia sus jugadores.
Por el lado de Talleres, la situación también exige reacción. El equipo cordobés venía en levantada con una racha de cuatro partidos sin derrotas, pero tropezó en su última presentación al caer 1-0 frente a Boca en el estadio Mario Alberto Kempes. Ese resultado frenó su impulso, aunque continúa dentro de la zona de clasificación. En ese contexto, su entrenador Carlos Tevez dejó una reflexión que marca el momento del equipo: "El equipo necesita seis meses más de trabajo para estar a punto. Si nos metemos a playoffs, podemos pelearle a cualquiera".
La T sabe que sumar de a tres en Varela no solo le permitiría sostener su lugar entre los ocho mejores, sino también llegar con mayor confianza a las fechas decisivas del torneo. En un campeonato muy parejo, cada punto puede marcar la diferencia y los márgenes de error son cada vez más reducidos.
Con ambos equipos necesitados y con aspiraciones firmes de clasificación, el duelo promete intensidad y protagonismo. El local buscará hacerse fuerte como local y dejar atrás su primera caída, mientras que la visita intentará dar el golpe para reafirmar su crecimiento. En juego hay mucho más que tres puntos: la posibilidad de encaminar el futuro inmediato en el certamen.
Defensa y Justicia vs. Talleres: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Maidana; Cáceres, Galarza, Juan Sforza y Cristaldo; Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Defensa y Justicia vs. Talleres: otros datos
- Hora: 16.30.
- Estadio: Norberto Tomaghello.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Hector Paletta.
- TV: ESPN Premium.
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