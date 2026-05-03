Definición del Torneo Apertura EN VIVO: quién clasifica a playoffs y cómo quedan los cruces, minuto a minuto

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Qué se define este domingo

En la Zona B, la atención estará puesta en lo que suceda con Racing y Huracán, quienes se enfrentan en un duelo directo por la permanencia en el certamen. Mientras la Academia de Gustavo Costas llega con la obligación imperiosa de ganar para meterse en zona de clasificación, el Globo de Diego Martínez sabe que un triunfo le asegura el pase sin depender de terceros. Por su parte, Belgrano de Córdoba —ya clasificado— buscará recuperar su mejor versión ante un Sarmiento de Junín que llega con mínimas pero vigentes chances matemáticas de avanzar.

Otro de los focos de la jornada será el partido entre Rosario Central y Tigre. El conjunto rosarino ya tiene su boleto asegurado a los playoffs y planea utilizar un once alternativo, mientras que el Matador de Victoria buscará la hazaña: está obligado a ganar y esperar que los resultados entre Huracán, Racing y Barracas Central le jueguen a favor para lograr una remontada histórica en la tabla.