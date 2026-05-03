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Definición del Torneo Apertura EN VIVO: quién clasifica a playoffs y cómo quedan los cruces, minuto a minuto

Se definen los clasificados y los cruces del Torneo Apertura 2026.

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Se viene una última jornada apasionante, con varios partidos en simultáneo para terminar de conformar los playoffs del Torneo Apertura.

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Este domingo se vive una jornada decisiva en el fútbol argentino, ya que se terminan de definir los últimos cupos para los octavos de final del Torneo Apertura 2026; además de terminar de conformarse el cuadro de los playoffs, con todos los cruces.

Tras la postergación sufrida en marzo por el paro dirigencial ante las denuncias contra la AFA, la novena fecha marcará el cierre de la fase regular en una definición que promete máxima tensión en ambas zonas.

Para la ocasión, minutouno.com tiene disponible una calculadora para simular resultados con inteligencia artificial y descubrir qué equipos avanzan a los octavos de final.

Torneo Apertura: clasificación a playoffs y cruces de octavos de final, minuto a minuto

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Quiénes están clasificados parcialmente

En la Zona A, los clasificados parciales serían: Boca Jrs. (30 pts), Estudiantes (28 pts), Vélez (27 pts), Talleres (26 pts), Independiente (24 pts), Lanús (24 pts), San Lorenzo (22 pts) y Unión (21 pts).

Por el otro lado, en la Zona B, los ocho líderes que estarían avanzando al día de la fecha son: Ind. Rivadavia (33 pts), River (29 pts), Argentinos (29 pts), Central (27 pts), Belgrano (23 pts), Gimnasia (23 pts), Huracán (21 pts) y Barracas (21 pts).

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Cómo están las tablas de posiciones, en vivo

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Qué se define este domingo

En la Zona B, la atención estará puesta en lo que suceda con Racing y Huracán, quienes se enfrentan en un duelo directo por la permanencia en el certamen. Mientras la Academia de Gustavo Costas llega con la obligación imperiosa de ganar para meterse en zona de clasificación, el Globo de Diego Martínez sabe que un triunfo le asegura el pase sin depender de terceros. Por su parte, Belgrano de Córdoba —ya clasificado— buscará recuperar su mejor versión ante un Sarmiento de Junín que llega con mínimas pero vigentes chances matemáticas de avanzar.

Otro de los focos de la jornada será el partido entre Rosario Central y Tigre. El conjunto rosarino ya tiene su boleto asegurado a los playoffs y planea utilizar un once alternativo, mientras que el Matador de Victoria buscará la hazaña: está obligado a ganar y esperar que los resultados entre Huracán, Racing y Barracas Central le jueguen a favor para lograr una remontada histórica en la tabla.

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