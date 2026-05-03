Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Por otro lado, Huracán llega a esta definición tras desperdiciar dos oportunidades clave para sellar su pase, luego de igualar ante Tigre y caer frente a Argentinos Juniors.

Actualmente, el Globo se posiciona séptimo con 21 unidades y sabe que solo una victoria le garantiza el acceso a la siguiente fase sin depender de terceros. Un empate dejaría el futuro de los conducidos por Diego Martínez supeditado a otros resultados, mientras que una derrota los marginaría definitivamente de la pelea por el título.

Formaciones de Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez, T. Conechny o B. Rodríguez. DT: Gustavo Costas.

Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos de Racing vs. Huracán