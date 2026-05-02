Calculadora de clasificados a octavos del Torneo Apertura: probá el simulador de minutouno.com hecho con IA
Probá el nuevo simulador de resultados con inteligencia artificial y descubrí qué equipos avanzan a los octavos de final del emocionante Torneo Apertura.
La fase regular del apasionante Torneo Apertura entra en su etapa de definición y los hinchas ya sacan cuentas. Para calmar la ansiedad, lanzamos un espectacular simulador interactivo. Podés pronosticar los últimos partidos y averiguar al instante qué clubes lograrán el ansiado boleto hacia los octavos de final del campeonato.
Cómo funciona el simulador de posiciones
Esta innovadora herramienta digital fue desarrollada utilizando Inteligencia Artificial. El sistema incorpora el formato actual de la Liga Profesional y te permite proyectar al instante los próximos clasificados a los playoffs basándose en la sumatoria de puntos y en la diferencia de goles. Es similar a una desarrollada por el popular sitio Promiedos.
Para empezar a jugar, cargar tus predicciones y armar tu propia llave de torneo, podés acceder de forma gratuita y en simples pasos ingresando al siguiente enlace:
CALCULADORA DE CLASIFICADOS
Los equipos que estarían entrando a octavos
De acuerdo a la información y puntuación que expone la herramienta en la Fecha 16, si la fase regular finalizara el día de hoy, los ocho mejores conjuntos de cada lado de la tabla asegurarían su pasaje a la próxima ronda de eliminación directa.
IMPORTANTE: San Lorenzo vs. Independiente EN VIVO: goles
En la Zona A, los clasificados parciales serían: Boca Jrs. (30 pts), Estudiantes (28 pts), Vélez (27 pts), Talleres (26 pts), vvvvvvvvvvvvvvvvvvv(24 pts), Lanús (24 pts), San Lorenzo (22 pts) y Unión (21 pts).
Por el otro lado, en la Zona B, los ocho líderes que estarían avanzando al día de la fecha son: Ind. Rivadavia (33 pts), River (29 pts), Argentinos (29 pts), Central (27 pts), Belgrano (23 pts), Gimnasia (23 pts), Huracán (21 pts) y Barracas (21 pts).
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