Calculadora de clasificados a octavos del Torneo Apertura: probá el simulador de minutouno.com hecho con IA

IMPORTANTE: San Lorenzo vs. Independiente EN VIVO: goles

En la Zona A, los clasificados parciales serían: Boca Jrs. (30 pts), Estudiantes (28 pts), Vélez (27 pts), Talleres (26 pts), vvvvvvvvvvvvvvvvvvv(24 pts), Lanús (24 pts), San Lorenzo (22 pts) y Unión (21 pts).

Por el otro lado, en la Zona B, los ocho líderes que estarían avanzando al día de la fecha son: Ind. Rivadavia (33 pts), River (29 pts), Argentinos (29 pts), Central (27 pts), Belgrano (23 pts), Gimnasia (23 pts), Huracán (21 pts) y Barracas (21 pts).