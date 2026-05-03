Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el Bicho arriba con un marcado envión anímico después de vencer a Huracán, respaldado por una estadística ofensiva contundente de tres victorias en los últimos cuatro partidos y un total de nueve goles convertidos.

Con realidades similares en cuanto a la búsqueda de regularidad, ambos equipos buscarán romper la paridad histórica y consolidar su posición en el certamen doméstico.

Formaciones de Gimnasia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Argentinos Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.

Datos de Gimnasia vs. Argentinos Juniors