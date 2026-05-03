Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" y el "Bicho" cierran la fase de grupos del Torneo Apertura en busca de un resultado que lo deje lo más arriba posible.
Gimnasia y Esgrima La Plata recibe este domingo de local Argentinos Juniors, por la última fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, en una jornada de definiciones y en uno de los cuatro partidos que se disputan en simultáneo.
En este caso, el encuentro se juega desde las 16 horas en el estadio: Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Juan Pafundi y televisación de ESPN Premium.
Gimnasia y Argentinos Juniors se enfrentan en una nueva jornada del Apertura con la intención de estirar su racha ganadora tras haber sumado de a tres en sus compromisos previos.
El Lobo llega con un historial reciente equilibrado, habiendo cosechado dos victorias y dos derrotas en sus últimas cuatro presentaciones, luego de su ajustado triunfo por 1-0 ante Belgrano.
Por su parte, el Bicho arriba con un marcado envión anímico después de vencer a Huracán, respaldado por una estadística ofensiva contundente de tres victorias en los últimos cuatro partidos y un total de nueve goles convertidos.
Con realidades similares en cuanto a la búsqueda de regularidad, ambos equipos buscarán romper la paridad histórica y consolidar su posición en el certamen doméstico.
Formaciones de Gimnasia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Argentinos Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Datos de Gimnasia vs. Argentinos Juniors
- Hora: 16.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Nicolás Lamolina
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
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