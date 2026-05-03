Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Sarmiento de Junín mantiene viva la ilusión tras una victoria clave frente a Tigre, aunque su panorama para clasificar es el más complejo de la Zona B. El conjunto de los Guerreros no podrá contar con el sancionado Juan Manuel Insaurralde, pero recupera el liderazgo de Pablo Magnín para afrontar este cierre de fase regular.

Para lograr la hazaña, el equipo juninense debe vencer a Belgrano en Córdoba y esperar que ni Tigre ni Racing consigan triunfos en sus respectivos encuentros, aprovechando que Barracas Central ya quedó fuera de carrera tras caer ante Banfield.

Esta definición de la novena fecha marca el final de la etapa clasificatoria, luego de la postergación sufrida en marzo debido al paro de dirigentes en respuesta a las denuncias por evasión impositiva contra la AFA. En un torneo caracterizado por la irregularidad, Belgrano buscará revalidar sus credenciales en casa mientras que Sarmiento intentará agotar sus últimas posibilidades matemáticas en una jornada que promete máxima tensión.

Formaciones de Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Franco Vázquez; Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Pablo Magnín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Datos de Belgrano vs. Sarmiento