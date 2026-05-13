Del amor por Huracán al golpe más duro: Tomás Molina eliminó al club de sus amores
El delantero de Argentinos Juniors marcó el tanto decisivo en los cuartos de final del Torneo Apertura y dejó una imagen tan inesperada como impactante.
Argentinos Juniors consiguió una clasificación de enorme valor al imponerse por 1-0 frente a Huracán y avanzar a las semifinales del Torneo Apertura 2026. El encuentro fue muy cerrado y parecía encaminado a resolverse por detalles mínimos, hasta que apareció Tomás Molina para romper el equilibrio y convertirse en el protagonista absoluto de la noche.
El delantero del Bicho no solo anotó el único tanto del partido, sino que además lo hizo frente al club del cual es hincha desde chico y donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional. La historia detrás del atacante le agregó todavía más dramatismo a la escena. Molina nunca ocultó su vínculo afectivo con Huracán. De hecho, lleva tatuadas en la nuca las siglas “CAH”, una marca permanente de su amor por el Globo.
Su identificación con la institución de Parque Patricios viene desde la infancia y quedó reflejada hace algunos años, cuando contó cómo nació esa decisión personal. “Cuando era muy chico me tatué las iniciales. Fue una idea en conjunto con mi hermano”, había explicado en una entrevista brindada en 2021 al medio Por Siempre Globo. Sin embargo, el fútbol suele presentar situaciones tan particulares como inevitables.
Tomás Molina, de hincha fanático a verdugo de Huracán
Esta vez, el delantero quedó del lado opuesto y terminó siendo determinante para eliminar a su viejo club. Lo más llamativo fue la manera en la que celebró el gol. Apenas convirtió, corrió con euforia y descargó toda su emoción frente a los hinchas de Argentinos Juniors. La reacción sorprendió a muchos porque semanas atrás, cuando también le había convertido a Huracán durante la fase regular en el estadio Tomás Adolfo Ducó, había optado por pedir disculpas y no festejar.
Tras el encuentro, Molina explicó por qué actuó de manera diferente en esta oportunidad. “Me salió del alma haberlo gritado así. Le pido perdón a mi familia”, expresó con sinceridad apenas terminó el partido. Más tarde profundizó sobre esa sensación y reconoció que la importancia del momento lo superó emocionalmente. “Yo sabía que era muy difícil que pudiera no gritarlo. La sensación de hacer un gol en esta instancia es única, no tiene explicación”, afirmó el atacante de 31 años.
Además, el goleador también habló de cómo puede haber impactado la situación en su entorno más cercano, especialmente en su padre, que comparte el fanatismo por Huracán. “Mi viejo capaz tiene sensaciones encontradas, pero quiere lo mejor para mí”, señaló. Sus palabras reflejaron el conflicto emocional que muchas veces atraviesan los futbolistas cuando deben enfrentar a los clubes con los que tienen una conexión afectiva profunda.
Con esta victoria, el Bicho se instaló entre los cuatro mejores del campeonato y ahora deberá enfrentar a Belgrano, que viene de eliminar a Unión. El equipo de La Paternal sueña con llegar a una nueva final y Molina atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Aunque esta vez le haya tocado lastimar al club de sus amores, el delantero dejó en claro que el profesionalismo y la intensidad competitiva terminaron imponiéndose en una noche que difícilmente pueda olvidar.
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