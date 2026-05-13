Del amor por Huracán al golpe más duro: Tomás Molina eliminó al club de sus amores

Embed "ME SALE DEL ALMA HABERLO GRITADO ASÍ. LE PIDO PERDÓN A MI FAMILIA". Tomás Molina le marcó a Huracán y metió a Argentinos en las semifinales del #TorneoApertura.



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Tras el encuentro, Molina explicó por qué actuó de manera diferente en esta oportunidad. “Me salió del alma haberlo gritado así. Le pido perdón a mi familia”, expresó con sinceridad apenas terminó el partido. Más tarde profundizó sobre esa sensación y reconoció que la importancia del momento lo superó emocionalmente. “Yo sabía que era muy difícil que pudiera no gritarlo. La sensación de hacer un gol en esta instancia es única, no tiene explicación”, afirmó el atacante de 31 años.

Además, el goleador también habló de cómo puede haber impactado la situación en su entorno más cercano, especialmente en su padre, que comparte el fanatismo por Huracán. “Mi viejo capaz tiene sensaciones encontradas, pero quiere lo mejor para mí”, señaló. Sus palabras reflejaron el conflicto emocional que muchas veces atraviesan los futbolistas cuando deben enfrentar a los clubes con los que tienen una conexión afectiva profunda.

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Con esta victoria, el Bicho se instaló entre los cuatro mejores del campeonato y ahora deberá enfrentar a Belgrano, que viene de eliminar a Unión. El equipo de La Paternal sueña con llegar a una nueva final y Molina atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Aunque esta vez le haya tocado lastimar al club de sus amores, el delantero dejó en claro que el profesionalismo y la intensidad competitiva terminaron imponiéndose en una noche que difícilmente pueda olvidar.