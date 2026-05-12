Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Huracán

El Globo, por su parte, llega después de protagonizar uno de los partidos más dramáticos de los octavos de final. El Globo eliminó a Boca en La Bombonera tras imponerse 3-2 en tiempo suplementario en una noche cargada de tensión y polémicas. El conjunto de Parque Patricios sufrió las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra en el arranque del alargue, situación que lo obligó a resistir durante gran parte del tramo final con apenas nueve futbolistas.