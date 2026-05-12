Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026.
Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este martes desde las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona por los cuartos de final. del Torneo Apertura 2026. El ganador de la serie deberá enfrentar en semifinales al vencedor del duelo entre Belgrano y Unión.
El Bicho llega fortalecido por su actuación en octavos de final frente a Lanús. En La Paternal mostró autoridad, controló gran parte del partido y terminó imponiéndose 2-0 con una producción convincente desde lo futbolístico. El conjunto de Nicolás Diez había terminado tercero en la Zona B y, pese a la derrota sufrida en la última fecha de la fase regular, nunca vio comprometida su clasificación.
El Globo, por su parte, llega después de protagonizar uno de los partidos más dramáticos de los octavos de final. El Globo eliminó a Boca en La Bombonera tras imponerse 3-2 en tiempo suplementario en una noche cargada de tensión y polémicas. El conjunto de Parque Patricios sufrió las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra en el arranque del alargue, situación que lo obligó a resistir durante gran parte del tramo final con apenas nueve futbolistas.
El cruce tiene un antecedente reciente que todavía permanece fresco. Apenas dos semanas atrás, se enfrentaron por la fecha 16 del campeonato y el equipo de Nicolás Diez se quedó con el triunfo por 2-1 en Parque Patricios. Aquella noche marcaron Tomás Molina e Iván Bravo para el Bicho, que ahora intentará repetir la historia, aunque en un escenario completamente distinto por tratarse de una instancia eliminatoria.
Argentinos Juniors vs. Huracán: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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