Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Huracán en el alargue y se metió en semifinales del Torneo Apertura
Con gol de Tomás Molina, el "Bicho" se impuso de local y jugará ante Belgrano por un lugar en la final del certamen.
La definición del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol tuvo este martes otro capítulo clave cuando Argentinos Juniors se impuso por la mínima ante Huracán en un sufrido encuentro en el estadio Diego Armando Maradona por los cuartos de final.
El partido puso cara a cara a dos equipos que vienen de superar series exigentes en octavos, y con Belgrano esperando en semifinales; y se resolvió recién en el alargue, con el tanto de Tomás Molina de cabeza.
Con este resultado, el "Bicho" se metió entre los cuatro mejores del certamen, y enfrentará al "Pirata", que un rato antes había eliminado a Unión, en la próxima instancia por un lugar en la final.
El cruce tenía un antecedente reciente que todavía permanecía fresco. Apenas dos semanas atrás, se habían por la fecha 16 del campeonato y el equipo de Nicolás Diez también se quedó con el triunfo por 2-1 en Parque Patricios.
Argentinos llegaba a esta noche fortalecido por su actuación en octavos de final frente a Lanús. En La Paternal mostró autoridad, controló gran parte del partido y terminó imponiéndose 2-0 con una producción convincente desde lo futbolístico.
La confianza en Argentinos también creció a partir del rendimiento colectivo y de algunas individualidades que levantaron el nivel en las últimas semanas. El equipo recuperó intensidad, volvió a ser sólido defensivamente y encontró eficacia en los metros finales, aspectos fundamentales para afrontar una serie de eliminación directa.
Huracán, por su parte, llegaba después de protagonizar uno de los partidos más dramáticos de los octavos de final. El Globo eliminó a Boca en La Bombonera tras imponerse 3-2 en tiempo suplementario en una noche cargada de tensión y polémicas.
Los goles de Argentinos Juniors vs. Huracán
Tomás Molina, en el primer tiempo del alargue, puso el 1-0:
Argentinos Juniors vs. Huracán, por los cuartos del Torneo Apertura: formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Argentinos Juniors vs. Huracán: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: TNT Sports Premium.
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