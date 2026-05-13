Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Huracán en el alargue y se metió en semifinales del Torneo Apertura

Argentinos llegaba a esta noche fortalecido por su actuación en octavos de final frente a Lanús. En La Paternal mostró autoridad, controló gran parte del partido y terminó imponiéndose 2-0 con una producción convincente desde lo futbolístico.

M1-BrayanCortes-VsHuracan Las estadísticas de Brayan Cortés, una de las figuras de Argentinos Juniors. Fuente: Sofascore.

La confianza en Argentinos también creció a partir del rendimiento colectivo y de algunas individualidades que levantaron el nivel en las últimas semanas. El equipo recuperó intensidad, volvió a ser sólido defensivamente y encontró eficacia en los metros finales, aspectos fundamentales para afrontar una serie de eliminación directa.

Huracán, por su parte, llegaba después de protagonizar uno de los partidos más dramáticos de los octavos de final. El Globo eliminó a Boca en La Bombonera tras imponerse 3-2 en tiempo suplementario en una noche cargada de tensión y polémicas.

Los goles de Argentinos Juniors vs. Huracán

Tomás Molina, en el primer tiempo del alargue, puso el 1-0:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054390124264280411&partner=&hide_thread=false APARECIÓ MOLINA DE CABEZA Y ARGENTINOS LE GANA 1-0 A HURACÁN EN EL ALARGUE



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Argentinos Juniors vs. Huracán, por los cuartos del Torneo Apertura: formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez .

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. . Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Argentinos Juniors vs. Huracán: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona. Árbitro: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. VAR: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. TV: TNT Sports Premium.