Carlos Betancur, el árbitro bajo la lupa que vuelve a cruzarse con Boca en un duelo clave

Más allá de ese antecedente, lo cierto es que el árbitro colombiano tiene una trayectoria relativamente corta en el ámbito internacional. Nunca dirigió un partido de la Primera División de Boca y su experiencia en competencias continentales es limitada, con apenas nueve encuentros en torneos de este nivel.

carlos betancur

A lo largo de su carrera, Betancur sí tuvo participación en partidos con equipos argentinos, con un saldo equilibrado: victorias para Racing y Newell’s, empates con San Lorenzo y Barracas Central, y derrotas para Argentinos Juniors y Defensa y Justicia. Ese historial no muestra una tendencia clara, aunque el recuerdo de la final juvenil sigue generando desconfianza.

En un contexto donde el club de la Ribera necesita sumar para encaminar su clasificación, cada detalle suma. La actuación arbitral será observada de cerca en un partido que promete intensidad y en el que el margen de error es mínimo.