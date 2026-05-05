Carlos Betancur, el árbitro bajo la lupa que vuelve a cruzarse con Boca en un duelo clave
El juez colombiano dirigirá el choque ante Barcelona en Guayaquil y carga con un antecedente polémico en una final juvenil que generó fuerte malestar en el club de la Ribera.
Boca se prepara para afrontar un partido determinante en la Copa Libertadores 2026, pero en la previa del duelo ante Barcelona de Ecuador, todas las miradas también apuntan al árbitro designado: el colombiano Carlos Betancur. Su nombre no pasa desapercibido en el mundo xeneize, principalmente por un episodio controversial que lo tuvo como protagonista en una final internacional juvenil.
El encuentro se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, donde el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará recuperarse tras la derrota ante Cruzeiro. Sin embargo, la designación de Betancur vuelve a poner en escena un recuerdo incómodo para el club argentino, que ya tuvo un cruce con el árbitro en la Copa Libertadores Sub-20.
Aquel partido, disputado ante Flamengo, quedó marcado por una jugada que generó una fuerte polémica. A los 66 minutos, con el conjunto brasileño arriba en el marcador, el futbolista Lucyan impactó con un violento planchazo en el pecho a Jerónimo Campos, quien tenía la posesión del balón. La acción fue tan evidente que todo el banco de Boca reclamó la expulsión inmediata.
Sin embargo, la decisión arbitral sorprendió a todos: Betancur no solo no mostró la tarjeta roja, sino que ni siquiera sancionó la falta. La jugada tampoco fue revisada por el VAR, lo que profundizó el malestar del cuerpo técnico y los jugadores. Ese episodio quedó grabado como uno de los momentos más discutidos de aquel torneo, que terminó con el título para el equipo brasileño.
Más allá de ese antecedente, lo cierto es que el árbitro colombiano tiene una trayectoria relativamente corta en el ámbito internacional. Nunca dirigió un partido de la Primera División de Boca y su experiencia en competencias continentales es limitada, con apenas nueve encuentros en torneos de este nivel.
A lo largo de su carrera, Betancur sí tuvo participación en partidos con equipos argentinos, con un saldo equilibrado: victorias para Racing y Newell’s, empates con San Lorenzo y Barracas Central, y derrotas para Argentinos Juniors y Defensa y Justicia. Ese historial no muestra una tendencia clara, aunque el recuerdo de la final juvenil sigue generando desconfianza.
En un contexto donde el club de la Ribera necesita sumar para encaminar su clasificación, cada detalle suma. La actuación arbitral será observada de cerca en un partido que promete intensidad y en el que el margen de error es mínimo.
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