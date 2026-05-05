El camino a octavos: qué resultados necesita Boca para avanzar en la Copa Libertadores 2026

El duelo ante Barcelona aparece como el más accesible en los papeles, ya que el conjunto ecuatoriano aún no sumó puntos en el torneo y ocupa el último lugar del grupo. Por eso, una victoria en Guayaquil no solo sería clave desde lo matemático, sino también desde lo anímico, para recuperar confianza tras la última derrota.

Central Córdoba vs. Boca EN VIVO: goles minuto a minuto Central Córdoba vs. Boca EN VIVO: goles minuto a minuto

Otro factor que juega a favor de Boca es que los dos partidos restantes de la fase de grupos los disputará como local. La Bombonera se ha convertido en una fortaleza en este tipo de competencias, donde el equipo no pierde por Libertadores desde diciembre de 2020, un dato que refuerza las expectativas de cara al cierre. Con este panorama, el objetivo es claro: sumar en Ecuador y llegar bien posicionado a los últimos compromisos.

La institución que preside Juan Román Riquelme sabe que depende en gran medida de su propio rendimiento, pero también que cada punto puede marcar la diferencia en un grupo tan parejo. La carrera hacia los octavos está en marcha y no hay margen para distracciones.

Así está la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

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