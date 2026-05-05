El camino a octavos: qué resultados necesita Boca para avanzar en la Copa Libertadores 2026
El equipo de Claudio Úbeda afronta una etapa decisiva en el Grupo D y buscará aprovechar una fecha clave para acomodarse en la tabla y acercarse a la clasificación.
Boca entra en una fase determinante de la Copa Libertadores 2026 y el partido ante Barcelona de Ecuador aparece como una oportunidad clave para reencauzar su rumbo en el Grupo D. Tras la caída frente a Cruzeiro en Brasil, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda necesita sumar de a tres para no complicar sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
La tabla de posiciones refleja una paridad absoluta entre los tres principales candidatos del grupo: Universidad Católica, Boca y Cruzeiro comparten la cima con seis puntos, aunque los chilenos lideran por diferencia de gol. En ese contexto, cada partido adquiere una importancia vital, especialmente cuando el margen de error comienza a reducirse.
El escenario para el Xeneize es claro: si logra sumar siete de los nueve puntos que quedan en juego, garantizará su clasificación sin depender de otros resultados. Ese objetivo, aunque exigente, es alcanzable si el equipo logra sostener su rendimiento en los próximos encuentros.
En caso de conseguir seis unidades, las chances de avanzar seguirán siendo muy altas, aunque ya no dependerá exclusivamente de sí mismo. En ese escenario, deberá prestar atención a lo que ocurra con sus rivales directos, especialmente en los cruces entre Cruzeiro y Universidad Católica, que podrían dejar puntos en el camino.
El duelo ante Barcelona aparece como el más accesible en los papeles, ya que el conjunto ecuatoriano aún no sumó puntos en el torneo y ocupa el último lugar del grupo. Por eso, una victoria en Guayaquil no solo sería clave desde lo matemático, sino también desde lo anímico, para recuperar confianza tras la última derrota.
Otro factor que juega a favor de Boca es que los dos partidos restantes de la fase de grupos los disputará como local. La Bombonera se ha convertido en una fortaleza en este tipo de competencias, donde el equipo no pierde por Libertadores desde diciembre de 2020, un dato que refuerza las expectativas de cara al cierre. Con este panorama, el objetivo es claro: sumar en Ecuador y llegar bien posicionado a los últimos compromisos.
La institución que preside Juan Román Riquelme sabe que depende en gran medida de su propio rendimiento, pero también que cada punto puede marcar la diferencia en un grupo tan parejo. La carrera hacia los octavos está en marcha y no hay margen para distracciones.
Así está la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026
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