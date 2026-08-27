Deportivo Riestra vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos
El "Fortín" viene de empatar dos partidos seguidos y llega al Guillermo Laza en busca de un triunfo que lo deposite en lo más alto de la Zona A. Los detalles en la nota.
Deportivo Riestra y Vélez se miden este sábado, desde las 14:45, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en el estadio Guillermo Laza. El encuentro tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR, y será televisado por TNT Sports.
El "Malevo" llega con siete puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona A, por lo que se encuentra dentro de los equipos que avanzarían a los octavos de final del certamen. Además, suma dos triunfos, un empate y tres derrotas y viene de igualar 0-0 con Huracán.
Por otro lado, está en los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia a la que accedió tras eliminar a Gimnasia de La Plata por penales.
Del otro lado, Vélez llega en una posición todavía más favorable: suma 12 unidades y se ubica tercero en la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El "Fortín" viene de empatar en sus últimas dos presentaciones, ante Defensa y Justicia y River, y buscará reencontrarse con el triunfo para escalar a lo más alto de la tabla.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Horario y televisación
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Hora: 14:45.
Estadio: Guillermo Laza.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Diego Ceballos.
TV: TNT Sports.
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