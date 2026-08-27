Deportivo Riestra vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos

El "Fortín" empató con River en la última fecha.

Del otro lado, Vélez llega en una posición todavía más favorable: suma 12 unidades y se ubica tercero en la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El "Fortín" viene de empatar en sus últimas dos presentaciones, ante Defensa y Justicia y River, y buscará reencontrarse con el triunfo para escalar a lo más alto de la tabla.