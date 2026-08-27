A qué hora empieza el paro nacional este jueves 27 de agosto
El paro se realiza este jueves y viernes. Gremios denuncian incumplimientos a la Ley de Financiamiento Universitario y advierten por éxodo de profesionales.
En el marco de una creciente tensión política y judicial, los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) —con el respaldo de sindicatos de base como FEDUBA— llevan adelante un paro nacional de 48 horas que comienza en las primeras horas de este jueves y se extenderá hasta el cierre del viernes.
La huelga responde al profundo malestar que impera en las casas de altos estudios frente a la retención y falta de transferencia de las partidas presupuestarias previstas por la legislación, desatendiendo incluso los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
Esta retención de fondos impacta de forma directa en el normal funcionamiento operativo de las instituciones, en la sostenibilidad de los programas de becas estudiantiles y en la postergada actualización de los haberes, configurando una nueva medida de protesta contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
Pérdida salarial, éxodo de investigadores y el rechazo al acuerdo con rectores: las claves del paro nacional
En el plano económico, las conducciones gremiales denuncian que los salarios del sector sufrieron un retraso drástico frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, calculando una pérdida de poder adquisitivo cercana a un tercio.
A esto se suma la constante advertencia de las autoridades educativas sobre la preocupante migración de investigadores y docentes altamente calificados hacia el sector privado o instituciones del exterior, un fenómeno que erosiona la calidad académica y la producción científica del país.
Desde los sindicatos cuestionaron duramente el reciente acuerdo salarial del 24,33% alcanzado por el Ejecutivo con los rectores, al considerarlo insuficiente frente al mandato de la ley. En esa línea, recordaron que los artículos 5 y 6 de la normativa exigen una recomposición automática por inflación desde diciembre de 2023, lo que representaría un incremento real superior al 50% sobre los haberes actuales.
Asimismo, la protesta profundiza el reclamo por la situación crítica de los estudiantes, cuyas becas continúan congeladas en la suma de $35.000, a pesar de que la ley ordena su actualización permanente. Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del Poder Ejecutivo, las entidades gremiales advirtieron que no descartan endurecer y profundizar las medidas de fuerza en las próximas semanas.
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