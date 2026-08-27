A qué hora empieza el paro nacional este jueves 27 de agosto

Desde los sindicatos cuestionaron duramente el reciente acuerdo salarial del 24,33% alcanzado por el Ejecutivo con los rectores, al considerarlo insuficiente frente al mandato de la ley. En esa línea, recordaron que los artículos 5 y 6 de la normativa exigen una recomposición automática por inflación desde diciembre de 2023, lo que representaría un incremento real superior al 50% sobre los haberes actuales.

Asimismo, la protesta profundiza el reclamo por la situación crítica de los estudiantes, cuyas becas continúan congeladas en la suma de $35.000, a pesar de que la ley ordena su actualización permanente. Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del Poder Ejecutivo, las entidades gremiales advirtieron que no descartan endurecer y profundizar las medidas de fuerza en las próximas semanas.