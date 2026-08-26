Pronósticos de ECMWF prevén más lluvias en septiembre por El Niño: zonas afectadas e impacto en la temperatura
Los primeros datos del modelo ECMWF revelan un incremento en las lluvias para el inicio de la primavera. Cuáles serán las zonas más afectadas por El Niño.
Con la llegada de septiembre y el inicio formal de la primavera meteorológica en el hemisferio sur, la dinámica atmosférica comienza a perfilar un escenario climático diferente debido al impacto de El Niño, con pronósticos de lluvias por encima de lo normal en varias regiones de la Argenitna.
Las primeras tendencias globales difundidas por el centro de pronósticos ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, o European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) y analizadas por el sitio especializado Meteored muestran una clara señal de alta presencia de precipitaciones en amplias regiones del norte y el este de la Argentina.
Este panorama se desarrolla en un contexto regional clave: el fenómeno El Niño ya se encuentra presente y en proceso de fortalecimiento.
De acuerdo con los reportes del Centro de Predicción Climática de la NOAA, las probabilidades superan el 90% de que el evento alcance una intensidad muy fuerte a lo largo de la primavera y el verano, condicionando de manera directa el régimen hídrico de los próximos meses.
Septiembre con El Niño: dónde se esperan más lluvias y cómo impactará en las regiones
El mapa de anomalías de precipitación elaborado por los modelos meteorológicos expone una señal positiva particularmente definida sobre el NEA y el Litoral, donde los acumulados previstos superan los promedios mensuales habituales entre 20 mm y 50 mm.
-
Norte y Litoral: Las mayores anomalías húmedas se concentran en estas zonas, favoreciendo la recuperación de reservas hídricas, aunque con la advertencia de posibles complicaciones en las labores de siembra si las lluvias se acumulan en eventos de alta intensidad.
Región Pampeana y Centro: La tendencia positiva se extiende de manera más moderada, por lo que las próximas actualizaciones serán determinantes para medir el impacto real en los campos.
Oeste y Cordillera: Mientras que el oeste muestra un comportamiento más cercano a los valores normales, el sector cordillerano vuelve a registrar una señal húmeda marcada.
Temperaturas dentro de los parámetros normales
A diferencia del marcado protagonismo que tendrán las precipitaciones, el escenario térmico anticipado para el noveno mes del año se presenta mucho más estable y sin sobresaltos generalizados.
Según el ECMWF, gran parte del territorio nacional registrará anomalías de temperatura cercanas a los promedios históricos, con leves matices cálidos restringidos al oeste y noroeste, y algunas zonas más frías en la alta cordillera.
De esta manera, septiembre se perfila como un mes donde la disponibilidad de agua y el avance paulatino de El Niño acapararán la atención de productores y analistas, marcando el pulso de una primavera que promete redefinir el mapa hídrico del país.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario