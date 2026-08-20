Huracán vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Sin el goleador Jordy Caicedo por expulsión, el "Globo" intentará volver al triunfo ante Riestra, que entresemana eliminó a Gimnasia por Copa Argentina.
Huracán y Deportivo Riestra se enfrentan este sábado, desde las 21, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el Tomás Adolfo Ducó, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal.
El "Globo" vuelve a jugar como local después de vencer en el clásico a San Lorenzo y, posteriormente, sufrir una derrota por 2-0 frente a Sarmiento en Junín. El conjunto de Parque Patricios buscará recuperarse ante su gente y volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea de la Zona B.
Además, no podrá contar con Jordy Caicedo, su goleador, quien fue expulsado ante el conjunto de Junín y deberá cumplir una fecha de suspensión. Todo parece indicar que el delantero Ignacio Pussetto ocuparía el lugar del ecuatoriano, que anotó por duplicado en el triunfo ante el "Ciclón".
Por su parte, Riestra llega después de caer 2-0 ante Newell's en Rosario por la quinta fecha del campeonato. Sin embargo, el equipo dirigido por Guillermo Duró viene de conseguir una importante clasificación en la Copa Argentina: eliminó a Gimnasia por penales, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, y avanzó por primera vez a los cuartos de final del certamen.
Formaciones de Huracán vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto. DT: Diego Martínez.
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Horario y televisación
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Hora: 21:00.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Pablo Dóvalo.
TV: ESPN Premium.
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