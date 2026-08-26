Quién es Brisa, la arrepentida de votar a Javier Milei que se volvió viral tras salir en C5N

Su presencia digital confirma este espíritu emprendedor. En su cuenta personal de Instagram (@bbrisa.candela), donde acumula más de 15.400 seguidores, se define como la fundadora de Estudio Puente. Se trata de un pujante emprendimiento de indumentaria femenina ("La ropa más linda y top") con sede física en la zona comercial del centro de Quilmes, demostrando su activa participación en el sector comercial y digital del conurbano bonaerense.