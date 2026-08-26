Quién es Brisa, la arrepentida de votar a Javier Milei que se volvió viral tras salir en C5N
La joven Brisa se volvió tendencia tras una nota en C5N. Conocé a qué se dedica y por qué se arrepiente de haber votado al Gobierno de Javier Milei.
En las últimas horas, Brisa se convirtió en el centro de atención de las redes sociales luego de brindar una contundente entrevista en C5N en la que se mostró decepcionada por Javier Milei. La joven community manager fue consultada sobre la crisis económica y no dudó en expresar su total decepción con la gestión actual.
El fuerte descargo de Brisa contra la gestión gubernamental
Durante un móvil en vivo desde el centro de Quilmes, la joven fue abordada para dar su opinión sobre la pérdida del poder adquisitivo. Lejos de esquivar la pregunta, reconoció haber apoyado al oficialismo en las urnas, pero aseguró estar arrepentida: "El presidente que votamos fue lo peor que pudo haber pasado. Nadie llega a fin de mes".
Entre sus principales críticas, apuntó directamente contra las promesas de campaña incumplidas y la falta de empatía hacia los sectores más vulnerables:
- "Javier Milei nos mintió en la cara a todos. Nos dijo que iba a cortar con la casta y que iba a hacer mejoras", sentenció.
- Repudió el accionar policial durante las recientes manifestaciones: "Encima que manda a pegarle a los jubilados me parece una falta de respeto".
- Aclaró que tampoco apoya a la gestión anterior, pidiendo que aparezcan "candidatos buenos" de cara al futuro.
El perfil emprendedor de la entrevistada en C5N
Más allá de sus resonantes declaraciones sobre política y economía, la joven canceriana que cumplió años el 24 de junio, detalló frente a las cámaras que actualmente estudia y trabaja como Community Manager manejando redes sociales.
Su presencia digital confirma este espíritu emprendedor. En su cuenta personal de Instagram (@bbrisa.candela), donde acumula más de 15.400 seguidores, se define como la fundadora de Estudio Puente. Se trata de un pujante emprendimiento de indumentaria femenina ("La ropa más linda y top") con sede física en la zona comercial del centro de Quilmes, demostrando su activa participación en el sector comercial y digital del conurbano bonaerense.
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