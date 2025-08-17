Desconsolado: el llanto de Neymar luego de la derrota 6-0 del Santos
Vasco da Gama aplastó al Peixe con una goleada histórica: Ney terminó desconsolado y la dirigencia decidió echar al entrenador Cléber Xavier.
El Santos de Neymar tocó fondo este domingo en el Campeonato Brasileño al caer 6-0 frente a Vasco da Gama en el estadio Morumbis de São Paulo, en una derrota histórica que dejó imágenes de alto impacto: el astro brasileño, llorando al final del partido, fue consolado por Fernando Diniz, entrenador rival.
El Peixe sufrió una de las peores humillaciones de su historia como local, en un partido correspondiente a la fecha 20 del torneo. Vasco se impuso con tantos de Philippe Coutinho (2), Lucas Piton, Rayan, David y Tché Tché, cinco de ellos convertidos en un arranque demoledor del segundo tiempo. La goleada marcó un récord: nunca Santos había perdido por más de cuatro goles en casa en el Brasileirao.
La caída provocó la reacción inmediata de la dirigencia, que despidió al técnico Cléber Xavier apenas consumada la derrota. Mientras tanto, gran parte de la hinchada expresó su bronca con un gesto simbólico: asistir al segundo tiempo de espaldas a su equipo demostrando todo el enojo por lo que viene siendo el nivel del plantel.
El contraste fue total: mientras Neymar, titular los 90 minutos y lejos de su mejor versión, terminó llorando sin dar declaraciones, Coutinho brilló como la figura del encuentro, justo en momentos en que Carlo Ancelotti prepara la próxima lista de convocados de la selección de Brasil para las Eliminatorias.
Con este resultado, Vasco trepó al 16° puesto con 19 puntos, saliendo de la zona de descenso, mientras que Santos quedó 15° con 21 puntos y un partido pendiente, cada vez más comprometido en la tabla y generando una fuerte preocupación en sus hinchas.
El llanto de Neymar luego de la derrota 6-0 del Santos ante Vasco da Gama por el Brasileirao
Las peores derrotas de Neymar cómo futbolista en su historia
