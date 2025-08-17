Desconsolado: el llanto de Neymar luego de la derrota 6-0 del Santos

El Peixe sufrió una de las peores humillaciones de su historia como local, en un partido correspondiente a la fecha 20 del torneo. Vasco se impuso con tantos de Philippe Coutinho (2), Lucas Piton, Rayan, David y Tché Tché, cinco de ellos convertidos en un arranque demoledor del segundo tiempo. La goleada marcó un récord: nunca Santos había perdido por más de cuatro goles en casa en el Brasileirao.