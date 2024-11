Desmienten que Franco Colapinto esté ausente en el GP de Las Vegas: qué rumores circulaban

“Acabo de hablar con Williams. Me han dicho que no es cierto lo que se dice sobre que no estarán en Las Vegas tras sufrir daños masivos en Brasil. Aseguran que ambos coches estarán listos para competir en Nevada. Es un esfuerzo increíble por parte del equipo y los proveedores”, compartió Barretto a través de sus redes sociales (@lawrobarretto).

El Gran Premio de Brasil fue un verdadero desafío para Williams Racing. Todo comenzó con un choque de Alex Albon durante las pruebas libres, seguido de otro incidente en la clasificación que dejó su monoplaza gravemente dañado.

Por su parte, Franco Colapinto también sufrió un revés importante: un trompo lo llevó directamente contra el muro, obligándolo a abandonar la carrera. Tras evaluar los daños, la escudería británica determinó un costo significativo para las reparaciones. En el caso de Alex Albon, su monoplaza sufrió severos daños en la parte trasera, y los costos de reparación alcanzaron la impresionante cifra de 800.000 euros. Estos incidentes llevaron al equipo a analizar sus debilidades y prepararse para evitar complicaciones en futuras competencias.