Franco Colapinto corre este fin de semana: todo lo que hay que saber del GP de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30 Hs.

8.30 a 9.30 Hs. Práctica libre 2: 12.00 a 13.00 Hs.

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07.30 a 08.30 Hs.

07.30 a 08.30 Hs. Clasificación: 11.00 a 12.00 Hs.

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00 Hs.

El reclamo de Alpine por el podio para Pierre Gasly

pierre gasly alpine Pierre Gasly (Alpine).

En tanto, también este viernes la FIA dará a conocer el resultado ante el reclamo realizado por el equipo Alpine, que hizo uso del procedimiento de derecho de revisión sobre las penalizaciones que sufrió Pierre Gasly el fin de semana pasado durante el Gran Premio de Mónaco.

Como se sabe, Alpine reclamó contra las dos penalizaciones de cinco segundos sufridas por el piloto francés por exceso de velocidad en el pitlane, lo que lo hizo caer del tercer puesto conseguido en carrera al séptimo lugar. Mismo castigo, por la misma razón, que le aplicaron a Franco Colapinto y otros pilotos.

Los comisarios de la FIA consideraron hace pocas horas que el derecho de revisión de la escudería gala era admisible porque el equipo presentó nuevas pruebas consistentes en datos que la dirección de la F1 puede tener en consideración para rever los resultados del fin de semana pasado.