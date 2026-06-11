Franco Colapinto corre este fin de semana: todo lo que hay que saber del GP de Barcelona
Todo lo que hay que saber sobre la séptima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 que se disputa desde este viernes en territorio catalán.
La temporada de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, correspondiente a la séptima fecha del año, donde Mercedes y el Kimi Antonelli en particular pondrán en juego su dominio, habiendo ganado todas las carreras disputadas este 2026.
El joven piloto italiano, de solo 19 años, ya arribó a territorio catalán después de encadenar cinco victorias consecutivas, la más reciente el pasado domingo en Mónaco, mientras que su compañero George Russell ganó el primer gran premio en Melbourne, ocupando primer y segundo puesto del campeonato, respectivamente.
Los pilotos de Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, intentarán mejorar el domingo próximo las performances que viene mostrando carrera tras carrera, y Red Bull y McLaren intentarán hacer lo propio luego de los abandonos en Mónaco del excampeón Max Verstappen y el campeón vigente Lando Norris.
Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly saldrán a pista tratando de volver a la zona de puntos tras un complicado paso por Mónaco, donde ambos fueron penalizados por superar las velocidades máximas en el pitlane. El argentino, como se recordará, terminó 14° y el francés 7° tras terminar la carrera en tercer lugar.
El cronograma del GP de Barcelona
Viernes 12 de junio
- Práctica libre 1: 8.30 a 9.30 Hs.
- Práctica libre 2: 12.00 a 13.00 Hs.
Sábado 13 de junio
- Práctica libre 3: 07.30 a 08.30 Hs.
- Clasificación: 11.00 a 12.00 Hs.
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10.00 Hs.
El reclamo de Alpine por el podio para Pierre Gasly
En tanto, también este viernes la FIA dará a conocer el resultado ante el reclamo realizado por el equipo Alpine, que hizo uso del procedimiento de derecho de revisión sobre las penalizaciones que sufrió Pierre Gasly el fin de semana pasado durante el Gran Premio de Mónaco.
Como se sabe, Alpine reclamó contra las dos penalizaciones de cinco segundos sufridas por el piloto francés por exceso de velocidad en el pitlane, lo que lo hizo caer del tercer puesto conseguido en carrera al séptimo lugar. Mismo castigo, por la misma razón, que le aplicaron a Franco Colapinto y otros pilotos.
Los comisarios de la FIA consideraron hace pocas horas que el derecho de revisión de la escudería gala era admisible porque el equipo presentó nuevas pruebas consistentes en datos que la dirección de la F1 puede tener en consideración para rever los resultados del fin de semana pasado.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario