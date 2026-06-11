Franco Colapinto, previo al Gran Premio de Barcelona: "Encontramos el camino correcto"

El trazado catalán ocupa un lugar especial en la carrera deportiva de Colapinto. Allí consiguió actuaciones destacadas en diferentes campeonatos y acumuló varios podios a lo largo de los años. Esa familiaridad con el escenario aparece como uno de los factores que alimentan su optimismo para el fin de semana. “Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión”, señaló.

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la comparación permanente entre los dos autos de Alpine. Ante las especulaciones sobre posibles diferencias técnicas entre su monoplaza y el de Pierre Gasly, Colapinto fue contundente y descartó cualquier ventaja dentro de la estructura del equipo. Cuando le consultaron si existían piezas distintas o evoluciones exclusivas para alguno de los pilotos, respondió de manera categórica: “Ninguna”.

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Como suele ocurrir cada vez que aparece ante la prensa, también tuvo espacio para mostrar su costado más relajado. En medio de una conferencia enfocada en la F1, surgió una consulta vinculada al Mundial 2026 y el piloto respondió apelando al humor y a una de las tradiciones más arraigadas entre los argentinos. “Argentina suele rendir muy bien cuando hay presión. No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa, pero espero que hagamos un gran Mundial”, comentó entre sonrisas.

Con buenas expectativas, un circuito que le trae grandes recuerdos y la sensación de que Alpine encontró una dirección correcta en el desarrollo del auto, Franco afrontará el Gran Premio de España con el objetivo de volver a ser protagonista y seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Corre Colapinto: los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

8:30 - 9.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00