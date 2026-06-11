Franco Colapinto, previo al Gran Premio de Barcelona: "Encontramos el camino correcto"
El piloto argentino se mostró optimista, destacó los avances realizados por la escudería francesa y afirmó que volvió a sentirse plenamente conectado con el monoplaza.
Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva presentación en la Fórmula 1 con sensaciones muy diferentes a las que dejó su paso por Mónaco. Luego de una actuación discreta en el circuito callejero del Principado, el argentino se mostró confiado y convencido de que Alpine atraviesa un momento de crecimiento que puede reflejarse en los resultados del Gran Premio de Barcelona.
Durante la conferencia oficial previa a la actividad en pista, el piloto de 23 años realizó un balance positivo del trabajo que viene desarrollando junto al equipo y explicó que encontró una mayor armonía con el funcionamiento del auto. Esa evolución, según detalló, comenzó a percibirse hace algunas carreras y le permitió recuperar sensaciones importantes al volante.
“Me siento más cómodo y más en sintonía con el auto. Creo que en Miami encontramos el camino correcto”, expresó Colapinto al analizar el presente de la escudería francesa. El argentino remarcó que los ajustes implementados durante las últimas fechas mejoraron notablemente el rendimiento general del monoplaza y le devolvieron la confianza necesaria para competir al máximo nivel.
La temporada del pilarense tuvo momentos destacados, especialmente en los Grandes Premios de Miami y Canadá, donde logró algunos de sus mejores resultados desde su llegada a la categoría. Por eso, considera que el objetivo en Barcelona pasa por volver a ese nivel y aprovechar un circuito que conoce muy bien por su extensa experiencia en categorías promocionales.
El trazado catalán ocupa un lugar especial en la carrera deportiva de Colapinto. Allí consiguió actuaciones destacadas en diferentes campeonatos y acumuló varios podios a lo largo de los años. Esa familiaridad con el escenario aparece como uno de los factores que alimentan su optimismo para el fin de semana. “Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión”, señaló.
Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la comparación permanente entre los dos autos de Alpine. Ante las especulaciones sobre posibles diferencias técnicas entre su monoplaza y el de Pierre Gasly, Colapinto fue contundente y descartó cualquier ventaja dentro de la estructura del equipo. Cuando le consultaron si existían piezas distintas o evoluciones exclusivas para alguno de los pilotos, respondió de manera categórica: “Ninguna”.
Como suele ocurrir cada vez que aparece ante la prensa, también tuvo espacio para mostrar su costado más relajado. En medio de una conferencia enfocada en la F1, surgió una consulta vinculada al Mundial 2026 y el piloto respondió apelando al humor y a una de las tradiciones más arraigadas entre los argentinos. “Argentina suele rendir muy bien cuando hay presión. No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa, pero espero que hagamos un gran Mundial”, comentó entre sonrisas.
Con buenas expectativas, un circuito que le trae grandes recuerdos y la sensación de que Alpine encontró una dirección correcta en el desarrollo del auto, Franco afrontará el Gran Premio de España con el objetivo de volver a ser protagonista y seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Corre Colapinto: los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona
Viernes 12 de junio
- Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
- Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 13 de junio
- Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10:00
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