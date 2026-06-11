En modo Mundial 2026: Franco Colapinto llegó a Barcelona con los colores argentinos
El piloto de Alpine llegó al circuito catalán luciendo una camiseta inspirada en la Selección Argentina y protagonizó un divertido momento futbolero junto a Pierre Gasly.
La pasión por el Mundial 2026 ya se siente en todos los rincones del deporte y Franco Colapinto no quiso quedarse afuera de la fiesta. En la previa del Gran Premio de España de Fórmula 1, el piloto argentino llegó al paddock del Circuito de Barcelona-Cataluña con una vestimenta muy especial que rápidamente llamó la atención de los fanáticos y de los integrantes del equipo Alpine.
Mientras el mundo del fútbol se prepara para el inicio de una nueva Copa del Mundo, el joven de Pilar apareció con una camiseta inspirada en los colores de la Selección Argentina. La prenda, de diseño celeste y blanco, incluía detalles alusivos al conjunto nacional y reflejaba claramente el entusiasmo del piloto por el torneo que tendrá a la Albiceleste defendiendo el título obtenido en Qatar 2022.
Su llegada al autódromo español se produjo durante el tradicional Media Day, una jornada destinada a las actividades promocionales y a los compromisos con la prensa antes del comienzo de la acción en pista. Al descender de su vehículo, el argentino lució un conjunto informal compuesto por jeans y la camiseta temática que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.
Incluso cuando le destacaron su elección de vestuario, respondió con una sonrisa: “Tiene vibras de la Copa del Mundo”. La escena continuó con un momento distendido que Alpine compartió a través de sus redes sociales. En uno de los accesos al paddock, la escudería preparó una actividad recreativa con una pelota de fútbol y un pequeño arco. Allí, tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly aceptaron el desafío de demostrar qué tan hábiles son lejos de los monoplazas.
Aunque los primeros intentos no fueron exitosos, ambos pilotos insistieron hasta conseguir marcar varios goles. El argentino mostró entusiasmo durante todo el juego y celebró cada acierto con la misma energía que suele exhibir cuando obtiene buenos resultados en pista. En uno de los remates que terminó dentro del arco, se escuchó el festejo de quienes observaban la actividad: “¡Es un gol!”, mientras otra persona alentaba con un efusivo “Dale, dale, dale”.
Colapinto respondió corriendo por el césped sintético entre risas y gestos de alegría. La secuencia tuvo una enorme repercusión entre los seguidores del piloto. En las publicaciones realizadas por la escudería aparecieron cientos de mensajes vinculando la pasión futbolera del argentino con la ilusión mundialista. Muchos destacaron su identificación con los colores nacionales y otros bromearon con la posibilidad de verlo desplegar sus habilidades deportivas fuera del automovilismo.
Más allá del momento recreativo, Franco tiene por delante un desafío importante en Barcelona. El argentino buscará dejar atrás la discreta actuación que tuvo en Mónaco y volver a los niveles que mostró semanas atrás, cuando consiguió destacadas actuaciones en Miami y Canadá. Aquellos resultados, con un séptimo y un sexto puesto respectivamente, marcaron hasta ahora sus mejores producciones desde que desembarcó en la máxima categoría.
Corre Colapinto: los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona
Viernes 12 de junio
- Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
- Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 13 de junio
- Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10:00
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