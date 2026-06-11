En modo Mundial 2026: Franco Colapinto llegó a Barcelona con los colores argentinos

colapinto

Aunque los primeros intentos no fueron exitosos, ambos pilotos insistieron hasta conseguir marcar varios goles. El argentino mostró entusiasmo durante todo el juego y celebró cada acierto con la misma energía que suele exhibir cuando obtiene buenos resultados en pista. En uno de los remates que terminó dentro del arco, se escuchó el festejo de quienes observaban la actividad: “¡Es un gol!”, mientras otra persona alentaba con un efusivo “Dale, dale, dale”.

Colapinto respondió corriendo por el césped sintético entre risas y gestos de alegría. La secuencia tuvo una enorme repercusión entre los seguidores del piloto. En las publicaciones realizadas por la escudería aparecieron cientos de mensajes vinculando la pasión futbolera del argentino con la ilusión mundialista. Muchos destacaron su identificación con los colores nacionales y otros bromearon con la posibilidad de verlo desplegar sus habilidades deportivas fuera del automovilismo.

Embed World Cup jersey and an A390... sounds pretty good to us pic.twitter.com/udo4A5Rtcf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 11, 2026

Más allá del momento recreativo, Franco tiene por delante un desafío importante en Barcelona. El argentino buscará dejar atrás la discreta actuación que tuvo en Mónaco y volver a los niveles que mostró semanas atrás, cuando consiguió destacadas actuaciones en Miami y Canadá. Aquellos resultados, con un séptimo y un sexto puesto respectivamente, marcaron hasta ahora sus mejores producciones desde que desembarcó en la máxima categoría.

colapinto 2

Corre Colapinto: los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

8:30 - 9.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00