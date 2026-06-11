Bullrich liquidó a Manuel Adorni por su declaración jurada: "Corrupto"
Como su prima, el exsenador del PRO no tuvo dudas de calificar al jefe de Gabinete luego de que presentara su sospechosa declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Finalmente, y según lo anunció él mismo, Manuel Adorni presentó formalmente su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), y en lugar de aplacar la polémica desatada alrededor de su patrimonio, no hizo más de echar leña al fuego.
Con excepción de varios convencidos, tanto en el Gobierno como entre los libertarios más fieles, nadie parece creerle; ni entre periodistas y medios que siempre mostraron afinidad con el oficialismo ni entre los aliados políticos de la gestión que encabeza Javier Milei.
¿US$200.000 ahorrados antes de ingresar al Gobierno cuando nunca ofreció indicios de poseer semejante fortuna…? ¿Transformados casi mágicamente en US$500.000 por obra y gracia de Bitcoins que tenía perdidos en un pendrive…?
Una historia increíble para todos los ajenos y muchos de los propios que, incluso, apoyaron el arribo al Estado de los “anticasta”. Como el senador nacional Esteban Bullrich, quien no vaciló al calificar al funcionario como “corrupto”. “Es un corrupto. Fin”, escribió en redes sociales el exlegislador y exministro de Mauricio Macri.
Ni siquiera su prima, la actual senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta, pudo aceptar sin asombro lo declarado por el jefe de Gabinete: “Esto es más que un error… Esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, declaró a periodistas acreditados en Casa Rosada.
Y el PRO, un aliado imprescindible de Milei en el ámbito público y el legislativo, tampoco pudo evadirse del escándalo, señalando a la declaración jurada de Adorni como “una falta grave” y que su argumentación “no tiene ninguna justificación posible”.
“Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, señala el partido amarillo mediante una declaración conocida en las últimas horas.
Y ante el escándalo público con importantes derivaciones judiciales, el PRO añade que “no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.
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