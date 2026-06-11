Bullrich liquidó a Manuel Adorni por su declaración jurada: "Corrupto"

Ni siquiera su prima, la actual senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta, pudo aceptar sin asombro lo declarado por el jefe de Gabinete: “Esto es más que un error… Esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, declaró a periodistas acreditados en Casa Rosada.

Y el PRO, un aliado imprescindible de Milei en el ámbito público y el legislativo, tampoco pudo evadirse del escándalo, señalando a la declaración jurada de Adorni como “una falta grave” y que su argumentación “no tiene ninguna justificación posible”.

“Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, señala el partido amarillo mediante una declaración conocida en las últimas horas.

Y ante el escándalo público con importantes derivaciones judiciales, el PRO añade que “no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.