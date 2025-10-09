Destrozado: el emotivo mensaje de Jaminton Campaz tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Jaminton Campaz despidió con un emotivo mensaje a Miguel Ángel Russo

Campaz y Russo se encontraron por última vez el 14 de septiembre, en el partido entre Rosario Central y Boca, que terminó 1-1. En aquella ocasión, el colombiano se acercó dos veces a abrazarlo, gesto que evidenció la cercanía entre ambos.

El vínculo entre el jugador y el entrenador fue clave en el crecimiento del delantero. Con Russo al mando, el futbolista colombiano disputó 73 partidos, anotó 12 goles y brindó 12 asistencias, convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo que levantó el título en 2023.

image

El velatorio de Miguel Russo se está llevando a cabo este jueves 9 de octubre en la sala de eventos de La Bombonera, donde se espera la presencia de figuras del fútbol argentino y sudamericano que lo acompañaron a lo largo de su extensa carrera.