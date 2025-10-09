Destrozado: el emotivo mensaje de Jaminton Campaz tras la muerte de Miguel Ángel Russo
El futbolista colombiano lamentó profundamente la muerte del experimentado entrenador y compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para despedirlo.
El fallecimiento de Miguel Ángel Russo impactó profundamente al fútbol sudamericano. Entre los más afectados se encuentra Jaminton Campaz, quien compartió plantel con el técnico en Rosario Central y se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023 bajo su conducción.
Desde Texas, donde se encuentra concentrado con la Selección Colombia para el amistoso frente a México, el futbolista utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por la partida del entrenador argentino: “Mi viejo, mi Pai, cómo te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, por hacerme mejor persona y mostrarme el camino del buen fútbol y la vida”, escribió .
El mensaje continuó con palabras que reflejan la profunda conexión entre ambos: “Te amo, mi Pai. Te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías siempre. Disfrutabas del fútbol y recuerdo tus últimas palabras: ‘DISFRUTA MI BICHITO’”.
Finalmente, el delantero cerró con una despedida llena de emoción y gratitud: “Te voy a extrañar, mi viejo… los desayunos, los entrenamientos en el Gigante, los almuerzos. Cómo te me vas a ir… DESCANSA EN PAZ, PAPÁ. Mucha fuerza para tu familia. DIOS CUÍDAMELO BIEN A MI PAI. GRACIAS POR TODO”.
Campaz y Russo se encontraron por última vez el 14 de septiembre, en el partido entre Rosario Central y Boca, que terminó 1-1. En aquella ocasión, el colombiano se acercó dos veces a abrazarlo, gesto que evidenció la cercanía entre ambos.
El vínculo entre el jugador y el entrenador fue clave en el crecimiento del delantero. Con Russo al mando, el futbolista colombiano disputó 73 partidos, anotó 12 goles y brindó 12 asistencias, convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo que levantó el título en 2023.
El velatorio de Miguel Russo se está llevando a cabo este jueves 9 de octubre en la sala de eventos de La Bombonera, donde se espera la presencia de figuras del fútbol argentino y sudamericano que lo acompañaron a lo largo de su extensa carrera.
