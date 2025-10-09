Gustavo Alfaro detuvo su conferencia para homenajear a Miguel Ángel Russo: "Un ejemplo de lucha"
Antes del amistoso ante Japón, el técnico de Paraguay recordó con emoción a Miguel Ángel Russo y destacó su legado en el fútbol y su fortaleza personal.
Durante la conferencia previa al amistoso entre Paraguay y Japón en Osaka, Gustavo Alfaro detuvo su exposición para rendir homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido este miércoles a los 69 años. El exentrenador de Boca Juniors fue recordado por su colega como un ejemplo de lucha, superación y dignidad dentro del fútbol argentino.
Antes de hablar sobre el amistoso ante el conjunto nipón, el entrenador argentino interrumpió su conferencia para expresar unas sentidas palabras: “Quiero dedicarle esta conferencia de prensa a Miguel Ángel Russo, que lamentablemente falleció anoche. Fue un ejemplo de lucha, de superación, de sacrificio”.
Alfaro, visiblemente emocionado, recordó a su colega no solo por su trayectoria deportiva, sino también por su calidad humana y su capacidad para sobreponerse a los momentos más difíciles.
Gustavo Alfaro frenó su conferencia para homenajear a Miguel Ángel Russo
“Dignificó la profesión, dejó un legado muy grande en todos nosotros. Le mando un abrazo muy grande a toda su familia. Miguel, esta conferencia es para vos”, concluyó el DT antes de continuar con la rueda de prensa.
El homenaje de Alfaro adquiere un significado especial por el vínculo que ambos compartieron en Boca. Tras las elecciones de diciembre de 2019 que llevaron al poder a Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, Russo fue quien sucedió a Alfaro como entrenador del club xeneize en enero de 2020. A pesar del cambio de ciclo, el respeto entre ambos técnicos siempre fue mutuo. Alfaro valoró públicamente la figura de Russo en varias ocasiones, destacando su liderazgo sereno, su visión táctica y, sobre todo, su fortaleza personal frente a la adversidad.
Las palabras del actual seleccionador paraguayo se suman a los múltiples mensajes de condolencia que recorren el mundo del fútbol. Desde clubes, colegas y exjugadores hasta hinchas, todos coincidieron en destacar a Russo como un referente de integridad, trabajo y humildad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario