Gustavo Alfaro detuvo su conferencia para homenajear a Miguel Ángel Russo: "Un ejemplo de lucha"

El homenaje de Alfaro adquiere un significado especial por el vínculo que ambos compartieron en Boca. Tras las elecciones de diciembre de 2019 que llevaron al poder a Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, Russo fue quien sucedió a Alfaro como entrenador del club xeneize en enero de 2020. A pesar del cambio de ciclo, el respeto entre ambos técnicos siempre fue mutuo. Alfaro valoró públicamente la figura de Russo en varias ocasiones, destacando su liderazgo sereno, su visión táctica y, sobre todo, su fortaleza personal frente a la adversidad.

Las palabras del actual seleccionador paraguayo se suman a los múltiples mensajes de condolencia que recorren el mundo del fútbol. Desde clubes, colegas y exjugadores hasta hinchas, todos coincidieron en destacar a Russo como un referente de integridad, trabajo y humildad.