Detuvieron al organizador del evento de Lionel Messi que terminó con incidentes en India

incidentes india messi



El descontento de los aficionados creció tras la abrupta retirada del futbolista. Pronto, la situación dentro del Vivekananda Yuba Bharati Krirangan escaló cuando seguidores iniciaron protestas arrojando botellas y sillas al terreno de juego, derribando vallas publicitarias, rompiendo asientos y pancartas, e intentando cruzar las barricadas de seguridad.

El Director General de Policía, Rajeev Kumar, explicó al mencionado medio que la investigación busca determinar el grado de responsabilidad de los organizadores: “Estamos investigando si hubo alguna mala gestión por parte del organizador que provocó el caos en el estadio. Ha sido detenido y la policía ha controlado la situación”. Kumar añadió que Datta firmó un compromiso escrito para reembolsar a los espectadores el valor de las entradas adquiridas.

Testigos relataron a The Tribune India que tras la salida de Messi y su equipo, los organizadores dejaron de estar presentes en el estadio y los llamados por megafonía para desalojar zonas no autorizadas fueron ignorados por los hinchas. Finalmente, la policía desplegó la Fuerza de Acción Rápida para restablecer el control, aunque el operativo no pudo impedir destrozos dentro del estadio y en su infraestructura.

La jornada, inicialmente concebida como un homenaje multitudinario a Messi, culminó de modo inesperado y provocó la suspensión de otras actividades previstas. Entre los afectados estaban el actor de Bollywood Shah Rukh Khan, el ex capitán de cricket Sourav Ganguly y la propia ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, quienes no pudieron participar del evento según lo programado.

Tras los incidentes, Banerjee publicó un comunicado en la red X, donde expresó su conmoción y anunció la conformación de un comité de investigación presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray. El grupo tendrá la tarea de definir las responsabilidades y recomendar reformas para evitar situaciones similares. El gobernador CV Ananda Bose calificó lo sucedido como un “día negro” para la cultura deportiva de Calcuta y requirió acciones firmes del gobierno local, incluyendo la detención de los organizadores. El gobernador enfatizó también que tanto los organizadores como la policía habían incumplido su deber frente a la ciudadanía.

Las críticas crecieron a medida que se conocieron detalles sobre las dificultades experimentadas por los asistentes, desde la impuntualidad en el acceso hasta la ausencia de servicios básicos. El incumplimiento de los compromisos asumidos por la organización disparó reclamos en redes sociales y manifestaciones directas en las inmediaciones del estadio.