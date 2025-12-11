La llamativa reacción de Lionel Messi al recibir una camiseta de River como regalo
El 10 recibió una casaca del Millonario tras la goleada 5-1 al Inter Sub 16 y su gesto se volvió viral en las redes sociales.
Tras el triunfo 5-1 de River sobre Inter en la Messi Cup Sub 16, Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más esperados del torneo al recibir una camiseta del Millonario como obsequio. Su reacción y el cuidado con el que guardó la prenda se replicaron en redes sociales y generaron miles de comentarios.
El encargado de entregársela fue Ramiro Franco, juvenil del club, quien le dio una casaca número 10 con la inscripción “Messi Cup”. El rosarino la tomó, agradeció, sonrió y caminó hacia el banco donde suele ubicarse durante los partidos del torneo. Allí la observó con más detenimiento y, con la calma que lo caracteriza, la dobló prolijamente para guardarla, un gesto que fue destacado por la transmisión oficial.
River, desde sus redes en inglés, acompañó el momento con humor: “Leo Messi sabe perfectamente cómo manejar la camiseta de River Plate”, escribieron junto al clip del astro acomodando la prenda con dedicación.
Un segundo regalo para Lionel Messi que también se viralizó en las redes sociales
Pero esa no fue la única sorpresa para el campeón del mundo. Joaquín Amor, autor del cuarto gol del 5-1, se acercó para entregarle la remera que había mostrado en su festejo, estampada con la frase “Alto, Jesús te ama”. Tras un saludo y unas palabras, al juvenil de 16 años se le dibujó una sonrisa imposible de esconder. Messi, entre mates, abrigo y celular en mano, disfrutó del triunfo de los chicos de River y se llevó dos recuerdos especiales de una mañana distinta en Miami.
La formación de River en el triunfo ante Inter
Estéfano Sarro; Ramiro Álvarez, Dylan Baigorria, Bautista Giménez, Joaquín Gómez; Tomás Ziermoly; Joaquín Amor, Felipe López, Elián Suljic; Bruno Cabral, Gianfranco Ledestre. DT: Martín Pellegrino. Ingresaron: Ramiro Franco, Gabriel Sánchez, Valentín Sayago, Santiago Ludueña, Thaiel Cabral y Mirko Fernández.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario