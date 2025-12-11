La llamativa reacción de Lionel Messi al recibir una camiseta de River como regalo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1999157197490561262?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LEO SE LLEVÓ VARIAS CAMISETAS DE RIVER LUEGO DE LA GOLEADA DEL MILLO ANTE INTER POR LA MESSI CUP!



Un segundo regalo para Lionel Messi que también se viralizó en las redes sociales

Pero esa no fue la única sorpresa para el campeón del mundo. Joaquín Amor, autor del cuarto gol del 5-1, se acercó para entregarle la remera que había mostrado en su festejo, estampada con la frase “Alto, Jesús te ama”. Tras un saludo y unas palabras, al juvenil de 16 años se le dibujó una sonrisa imposible de esconder. Messi, entre mates, abrigo y celular en mano, disfrutó del triunfo de los chicos de River y se llevó dos recuerdos especiales de una mañana distinta en Miami.