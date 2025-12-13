Incidentes en India durante la visita de Lionel Messi: espectadores tiraron sillas por la breve aparición del futbolista
Los hechos se registraron en un estadio en el que el astro del fútbol argentino estuvo apenas 20 minutos.
Lionel Messi sumó este sábado un nuevo capítulo a su interminable lista de homenajes internacionales con la presentación oficial de una estatua de 21 metros en Calcuta, la obra que representa uno de los monumentos más altos del mundo dedicados a un deportista. La ceremonia, enmarcada dentro de una gira que ya revolucionó a India, contó con la participación remota del crack argentino por cuestiones de seguridad, aunque su figura fue el eje de una celebración que desbordó de fanáticos en las calles. Sin embargo la fiesta se opacó.
La imagen elegida para la escultura lo muestra levantando la Copa del Mundo, una postal que sigue generando emoción global a tres años de Qatar. El recorrido bautizado como GOAT lleva su nombre también a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, con eventos masivos en cada una de esas paradas. Las autoridades locales estimaban que miles de personas se iban a acercar solo para verlo en pantalla o para sacarse fotos junto a los espacios temáticos que se montaron especialmente para recibirlo. Por eso había un fuerte operativo de seguridad.
El astro acudió al estadio de Sant Lake. Allí estuvo rodeado por un grueso cordón de políticos, dignatarios y seguridad. Messi logró solo un breve saludo y una vuelta de honor muy breve antes de ser sacado del campo en medio de temores por la seguridad.
La audiencia empezó a lanzar sillas, botellas y a romper las vallas publicitarias. "Toda la gente que ven aquí ama el fútbol. Todos queríamos ver a Messi, pero fue una estafa total. Queremos que nos devuelvan el dinero. La gestión fue pésima. Es un día negro para Calcuta. Calcuta es conocida por el fútbol, y nos encanta el fútbol, nos encanta Argentina, pero esta experiencia es una auténtica estafa. “Los ministros estaban allí con sus hijos, y el resto de la gente no podía ver nada... Estamos muy dolidos”, dijo un testigo muy indignado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario