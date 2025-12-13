Incidentes en India durante la visita de Lionel Messi: espectadores tiraron sillas por la breve aparición del futbolista

incidentes messi india

El astro acudió al estadio de Sant Lake. Allí estuvo rodeado por un grueso cordón de políticos, dignatarios y seguridad. Messi logró solo un breve saludo y una vuelta de honor muy breve antes de ser sacado del campo en medio de temores por la seguridad.

La audiencia empezó a lanzar sillas, botellas y a romper las vallas publicitarias. "Toda la gente que ven aquí ama el fútbol. Todos queríamos ver a Messi, pero fue una estafa total. Queremos que nos devuelvan el dinero. La gestión fue pésima. Es un día negro para Calcuta. Calcuta es conocida por el fútbol, y nos encanta el fútbol, nos encanta Argentina, pero esta experiencia es una auténtica estafa. “Los ministros estaban allí con sus hijos, y el resto de la gente no podía ver nada... Estamos muy dolidos”, dijo un testigo muy indignado.