La imagen que reveló el verdadero vínculo de Tini Stoessel con las parejas de los futbolistas del Inter Miami

El tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami en la MLS Cup

Inter Miami vivió un fin de semana histórico tras consagrarse campeón de la MLS Cup en el Chase Stadium, donde superó 3-1 a Vancouver Whitecaps en una final cargada de emoción y celebraciones. El equipo liderado por Lionel Messi y Rodrigo De Paul coronó así un cierre de temporada memorable, luego de haber goleado días atrás 5-1 a New York City para quedarse con la Conferencia Este.

En el partido decisivo, el conjunto rosa abrió el marcador gracias a un gol en contra de Ocampo, y amplió la ventaja con un tanto de Tadeo Allende. El tercero, obra de Rodrigo De Paul, llegó con un condimento especial: el mediocampista celebró mirando hacia la platea VIP, donde se encontraba su pareja, Tini Stoessel, a quien le dedicó la conquista.

