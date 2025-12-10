La imagen que reveló el verdadero vínculo de Tini Stoessel con las parejas de los futbolistas del Inter Miami
Durante el fin de semana, el equipo donde juega Rodrigo De Paul se coronó campeón de la MLS y las celebraciones se llevaron adelante con sus mujeres.
La final de la MLS tuvo una presencia inesperada entre las figuras que siguieron el partido desde las tribunas. Tini Stoessel viajó este sábado para acompañar a Rodrigo de Paul en el triunfo del Inter Miami por 3 a 1 frente a Vancouver White Caps, un resultado que coronó al equipo de Lionel Messi como campeón del certamen.
La aparición de la cantante no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a circular en redes una imagen que volvió a poner el foco en su vínculo con las parejas de los futbolistas. La postal generó debate y, al ser difundida por las cuentas de espectáculos, los comentarios no tardaron en multiplicarse.
Desde las redes de SQP compartieron la foto y lanzaron una pregunta que encendió las especulaciones: “Tini con las botineras del Inter Miami. ¿Al grupo de la Selección ya la habrán agregado?”. En la imagen se la ve rodeada de Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi, Elena Galera y Romarey Ventura, entre otras figuras del círculo íntimo de los jugadores. La buena sintonía entre la artista y las mujeres del entorno de la Scaloneta volvió a quedar a la vista.
Este gesto coincidió con un dato que se conoció meses atrás. En octubre, Valu Cervantes había contado detalles de las conversaciones que mantienen las parejas de los futbolistas de la Selección en un grupo de WhatsApp. Sin embargo, cuando le consultaron por la participación de Stoessel en ese chat, no pudo confirmarlo. “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar”, deslizó.
El tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami en la MLS Cup
Inter Miami vivió un fin de semana histórico tras consagrarse campeón de la MLS Cup en el Chase Stadium, donde superó 3-1 a Vancouver Whitecaps en una final cargada de emoción y celebraciones. El equipo liderado por Lionel Messi y Rodrigo De Paul coronó así un cierre de temporada memorable, luego de haber goleado días atrás 5-1 a New York City para quedarse con la Conferencia Este.
En el partido decisivo, el conjunto rosa abrió el marcador gracias a un gol en contra de Ocampo, y amplió la ventaja con un tanto de Tadeo Allende. El tercero, obra de Rodrigo De Paul, llegó con un condimento especial: el mediocampista celebró mirando hacia la platea VIP, donde se encontraba su pareja, Tini Stoessel, a quien le dedicó la conquista.
