India se rinde ante Messi: así será la inauguración de la impactante estatua de 21 metros

La ciudad no olvidó aquel instante, y la estatua pretende perpetuar ese vínculo afectivo entre el futbolista y millones de hinchas. Tras el acto en Calcuta, Messi continuará su gira con actividades públicas, encuentros con figuras de Bollywood y del cricket, y un posible encuentro con el primer ministro Narendra Modi en Nueva Delhi.

La magnitud del recibimiento confirma una vez más que la influencia del rosarino excede cualquier frontera deportiva y que, incluso sin estar presente de forma física, moviliza multitudes en uno de los países más poblados del mundo.