India se rinde ante Messi: así será la inauguración de la impactante estatua de 21 metros
El capitán argentino encabezará a distancia un homenaje histórico que incluye una escultura monumental y una gira que moviliza a cuatro ciudades repletas de fanáticos.
Lionel Messi sumará este sábado un nuevo capítulo a su interminable lista de homenajes internacionales con la presentación oficial de una estatua de 21 metros en Calcuta, una obra que se convertirá en uno de los monumentos más altos del mundo dedicados a un deportista. La ceremonia, enmarcada dentro de una gira que ya revolucionó a India, tendrá la participación remota del crack argentino por cuestiones de seguridad, aunque su figura será el eje de una celebración que desbordará de fanáticos en las calles.
La imagen elegida para la escultura lo muestra levantando la Copa del Mundo, una postal que sigue generando emoción global a tres años de Qatar. El recorrido bautizado como GOAT llevará su nombre también a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, con eventos masivos en cada una de esas paradas. Las autoridades locales estiman que miles de personas se acercarán solo para verlo en pantalla o para sacarse fotos junto a los espacios temáticos que se montaron especialmente para recibirlo.
En Calcuta, el despliegue adquirió un nivel inédito: se armó un sector para fanáticos con una réplica de Messi sentado en un trono y hasta una recreación de su casa en Miami con figuras de sus familiares. Allí, admiradores como Samir Nandy, de 64 años, hablan de “un sueño hecho realidad” frente a la posibilidad de presenciar un homenaje tan singular.
La génesis de la estatua también tiene su historia. Su escultor, Monti Paul, trabajó durante 40 días sin interrupciones para materializar un proyecto que calificó como el más desafiante de su carrera. “Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, aseguró, destacando el significado personal y cultural de la obra. Realizada en hierro y con una estructura diseñada para soportar el paso del tiempo, la figura será un punto de referencia turístico y un símbolo de admiración hacia el ídolo.
¿De dónde salió la fascinación de India por Lionel Messi?
Messi, por su parte, manifestó su emoción a través de un mensaje oficial que recordó su última visita al país: “India es un país muy especial y guarda buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos”. Aquella presencia en 2011 en Calcuta, en el debut del ciclo de Alejandro Sabella, marcó un momento clave, ya que allí fue designado capitán permanente de la Selección.
La ciudad no olvidó aquel instante, y la estatua pretende perpetuar ese vínculo afectivo entre el futbolista y millones de hinchas. Tras el acto en Calcuta, Messi continuará su gira con actividades públicas, encuentros con figuras de Bollywood y del cricket, y un posible encuentro con el primer ministro Narendra Modi en Nueva Delhi.
La magnitud del recibimiento confirma una vez más que la influencia del rosarino excede cualquier frontera deportiva y que, incluso sin estar presente de forma física, moviliza multitudes en uno de los países más poblados del mundo.
