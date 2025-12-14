Dibu Martínez ausente en el triunfo de Aston Villa vs West Ham: el motivo

dibu martinez

La lesión que marginó a Dibu Martínez de un nuevo triunfo de Aston Villa

El motivo de la baja de Dibu Martínez fue una lesión en la espalda que sufrió días atrás en el partido frente a Brighton, encuentro en el que tampoco pudo estar presente. Si bien luego regresó en la victoria ante Arsenal por la Premier League, el arquero volvió a resentirse y no fue parte del triunfo 2 a 1 frente a Basilea por la UEFA Europa League. Con el objetivo de cuidarlo y permitirle una recuperación completa, el cuerpo técnico decidió no incluirlo en la convocatoria para el duelo ante West Ham y preservarlo para lo que viene.