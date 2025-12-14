Dibu Martínez ausente en el triunfo de Aston Villa vs West Ham: el motivo
El arquero campeón del mundo no fue convocado en el triunfo de Aston Villa frente a West Ham por la Premier League debido a una lesión que arrastra desde hace algunos partidos.
Aston Villa consiguió un valioso triunfo como visitante ante West Ham, pero lo hizo sin Emiliano Martínez. El arquero argentino no fue convocado por Unai Emery para el partido en Londres debido a una lesión en la espalda, que obligó al cuerpo técnico a preservarlo de cara a los próximos compromisos.
En el marco de la fecha 16 de la Premier League, el equipo del campeón del mundo se impuso 3 a 2 en el London Stadium. Con esta victoria, el Villa llegó a las 33 unidades y se ubicó tercero en la tabla, por detrás de Arsenal, con 36 puntos, y Manchester City, que suma 34. Más allá del resultado, una de las principales novedades fue la ausencia de Emiliano Martínez. En su lugar, el arquero titular fue el neerlandés Marco Bizot, habitual suplente del marplatense.
La lesión que marginó a Dibu Martínez de un nuevo triunfo de Aston Villa
El motivo de la baja de Dibu Martínez fue una lesión en la espalda que sufrió días atrás en el partido frente a Brighton, encuentro en el que tampoco pudo estar presente. Si bien luego regresó en la victoria ante Arsenal por la Premier League, el arquero volvió a resentirse y no fue parte del triunfo 2 a 1 frente a Basilea por la UEFA Europa League. Con el objetivo de cuidarlo y permitirle una recuperación completa, el cuerpo técnico decidió no incluirlo en la convocatoria para el duelo ante West Ham y preservarlo para lo que viene.
De esta manera, el campeón del mundo continuará con su puesta a punto de cara a una exigente seguidilla de partidos para Aston Villa. El equipo recibirá a Manchester United en la próxima fecha y luego deberá visitar a Chelsea en Stamford Bridge, compromisos en los que esperan volver a contar con el arquero argentino.
