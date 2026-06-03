Cuándo podrá atajar Dibu Martínez en la Selección Argentina, según Gastón Edul

Cómo sigue la recuperación de Dibu Martínez: sin amistosos y con cuidados estrictos

Desde el búnker argentino confían plenamente en la recuperación del guardameta, teniendo en cuenta que para el día del debut habrán transcurrido 37 días desde que se produjo la lesión, una dolencia habitual dentro del puesto.

No obstante, el cuerpo médico optó por una estrategia de máxima cautela, para preservarlo en la previa: el "Dibu" no sumará minutos en los partidos amistosos de preparación ante Honduras e Islandia.

De esta manera, el arquero del Aston Villa mantendrá la zona inmovilizada con la venda y la tablilla hasta las horas previas al primer partido para acelerar la cicatrización del hueso.

A su vez, se descartó por completo el uso de un guante especial de cuatro dedos, una alternativa que se había especulado en los últimos días.