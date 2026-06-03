Cuándo podrá atajar Dibu Martínez en la Selección Argentina, según Gastón Edul
La Selección Argentina se prepara para el debut en el Mundial 2026, y una de las grandes dudas tiene que ver con la lesión del arquero.
A pesar de las alarmas iniciales en torno al Dibu Martínez, el cuerpo técnico de la Selección Argentina encabezado por Lionel Scaloni respira aliviado de cara al debut en el Mundial 2026 del próximo martes 16 de junio a las 22:00 en Kansas, según adelantó este miércoles el periodista Gastón Edul.
Pese a alguna preocupación, el arquero será el arquero titular frente a Argelia. Los médicos de la "Albiceleste" constataron que la fractura en el dedo anular de su mano derecha —sufrida durante la entrada en calor de la final de la Europa League con el Aston Villa— está soldando de forma correcta, garantizando su presencia en el estreno mundialista, de acuerdo con el periodista.
Las primeras imágenes del arquero marplatense en Inglaterra, luciendo un entablillado y un vendaje protector, habían encendido las preocupaciones de los hinchas. Sin embargo, la tranquilidad regresó tras un posteo en sus redes sociales y el contundente "llego, llego" que le lanzó a un fanático este martes antes de subirse al micro rumbo a la práctica.
Cómo sigue la recuperación de Dibu Martínez: sin amistosos y con cuidados estrictos
Desde el búnker argentino confían plenamente en la recuperación del guardameta, teniendo en cuenta que para el día del debut habrán transcurrido 37 días desde que se produjo la lesión, una dolencia habitual dentro del puesto.
No obstante, el cuerpo médico optó por una estrategia de máxima cautela, para preservarlo en la previa: el "Dibu" no sumará minutos en los partidos amistosos de preparación ante Honduras e Islandia.
De esta manera, el arquero del Aston Villa mantendrá la zona inmovilizada con la venda y la tablilla hasta las horas previas al primer partido para acelerar la cicatrización del hueso.
A su vez, se descartó por completo el uso de un guante especial de cuatro dedos, una alternativa que se había especulado en los últimos días.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario