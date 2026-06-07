Dibu Martínez fue fotógrafo ante Honduras y tuvo un gran gesto con Beltrán tras su debut

El elogio de Dibu Martínez para Santiago Beltrán

Tras el encuentro, Beltrán dialogaba con la prensa en la zona mixta cuando recibió una muestra de apoyo de uno de los referentes del plantel argentino: “Vamos papá”, exclamó Martínez mientras pasaba por detrás del arquero de River. Incluso, cuando los periodistas intentaban detenerlo para hacerle preguntas, el marplatense insistía en destacar a su compañero repitiendo su apellido y señalándolo como protagonista de la jornada. El gesto reflejó el respaldo del experimentado arquero hacia una de las jóvenes promesas que comienzan a ganarse un lugar dentro del ciclo de Lionel Scaloni.

Embed “VAMOOOS PAPÁ”.



Ufff, este momento de Dibu con Beltrán. pic.twitter.com/gyMVmalMuA — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 7, 2026

A sus 33 años, Martínez continúa enfocado en la recuperación de su lesión y trabaja contrarreloj para llegar en condiciones al estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, previsto para el próximo 16 de junio frente a Argelia.