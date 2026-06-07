Dibu Martínez fue fotógrafo ante Honduras y tuvo un gran gesto con Beltrán tras su debut
Lesionado y fuera del amistoso con Honduras, Emiliano Martínez sorprendió como fotógrafo de campo y luego felicitó a Santiago Beltrán por su estreno en la Selección Argentina.
La victoria por 2 a 0 de la Selección Argentina frente a Honduras dejó varias imágenes destacadas, pero una de las más llamativas tuvo como protagonista a Emiliano Martínez, quien observó el encuentro desde afuera mientras continúa con la recuperación de una fractura en el dedo anular de su mano derecha.
Imposibilitado de integrar el banco de suplentes, el arquero marplatense encontró una manera diferente de vivir el partido. Antes del inicio del encuentro se ubicó junto a los fotógrafos acreditados detrás de uno de los arcos del imponente Kyle Field y tomó una cámara profesional para capturar distintas imágenes del amistoso. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales. El Dibu conversó con los trabajadores de prensa presentes, tomó prestada una cámara equipada con un lente de largo alcance y comenzó a sacar fotografías, pese a tener inmovilizados el dedo anular y el meñique para evitar complicaciones en su recuperación.
La divertida experiencia de Dibu Martínez como fotógrafo
La curiosa participación del arquero no terminó cuando devolvió el equipo. Fiel a su personalidad, dejó su firma acompañada por una carita feliz antes de regresar a su lugar para seguir las acciones del encuentro. Mientras continúa trabajando para llegar en las mejores condiciones al debut mundialista frente a Argelia, el arquero campeón del mundo aprovechó la jornada para acompañar al grupo desde otro lugar y mantenerse cerca de sus compañeros.
Su ausencia abrió una oportunidad para otros futbolistas. Juan Musso fue titular ante Honduras y respondió con una actuación sólida, mientras que en los minutos finales ingresó Santiago Beltrán para concretar su estreno absoluto con la camiseta de la Selección Mayor.
El elogio de Dibu Martínez para Santiago Beltrán
Tras el encuentro, Beltrán dialogaba con la prensa en la zona mixta cuando recibió una muestra de apoyo de uno de los referentes del plantel argentino: “Vamos papá”, exclamó Martínez mientras pasaba por detrás del arquero de River. Incluso, cuando los periodistas intentaban detenerlo para hacerle preguntas, el marplatense insistía en destacar a su compañero repitiendo su apellido y señalándolo como protagonista de la jornada. El gesto reflejó el respaldo del experimentado arquero hacia una de las jóvenes promesas que comienzan a ganarse un lugar dentro del ciclo de Lionel Scaloni.
A sus 33 años, Martínez continúa enfocado en la recuperación de su lesión y trabaja contrarreloj para llegar en condiciones al estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, previsto para el próximo 16 de junio frente a Argelia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario