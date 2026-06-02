"Llego": Dibu Martínez y un mensaje optimista en el segundo día de prácticas en Estados Unidos
A días del Mundial 2026, el arquero volvió a mostrarse con un vendaje en su mano, pero se expresó con confianza respecto a la recuperación.
En medio de las persistentes dudas y la lógica preocupación que rodean el estado físico de Dibu Martínez, la jornada de este martes aportó una dosis de tranquilidad y expectativas positivas para la Selección Argentina en su búnker de Estados Unidos, y de cara al debut en el Mundial 2026.
El arquero titular del conjunto nacional volvió a ser el centro de todas las miradas durante el traslado de la delegación hacia el predio de entrenamiento. Al igual que en la primera práctica, el marplatense se presentó luciendo un visible vendaje protector en su mano izquierda, debido a la fractura en uno de sus dedos que arrastra desde la antesala de la final de la Europa League.
A pesar de las evidentes limitaciones físicas que lo obligan a trabajar con cuidados especiales, el futbolista del Aston Villa exhibió un semblante sumamente optimista ante los medios de comunicación presentes en la concentración.
Mientras se dirigía hacia el campo de juego, Martínez fue interceptado por los cronistas que siguen el día a día de la Scaloneta. Ante las consultas directas sobre su evolución y los plazos de recuperación de cara al estreno mundialista, el guardameta desactivó las alarmas con una frase contundente:
"Muy bien, muy bien. Llego, llego", lanzó el "Dibu" con una sonrisa, despejando los fantasmas sobre una posible baja para el debut del próximo martes 16 de junio frente a Argelia.
Dos semanas de evaluación estricta para Dibu Martínez
La actitud positiva de Martínez se da en un contexto de máxima exigencia. Cabe recordar que el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni implementó un período de dos semanas para evaluar minuciosamente a todos los futbolistas que arrastran complicaciones físicas o musculares.
La premisa del entrenador es llevar a los jugadores al límite en entrenamientos de alta intensidad y utilizar los partidos amistosos ante Honduras e Islandia para determinar quiénes están al 100% de sus capacidades, bajo la advertencia de que aquel que no responda satisfactoriamente podría ser desafectado de la lista definitiva de 26 convocados.
Con sus declaraciones de este martes, el "Dibu" dejó en claro que su mentalidad está puesta firmemente en defender el arco argentino.
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