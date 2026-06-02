"Llego": Dibu Martínez y un mensaje optimista en el segundo día de prácticas en Estados Unidos

"Muy bien, muy bien. Llego, llego", lanzó el "Dibu" con una sonrisa, despejando los fantasmas sobre una posible baja para el debut del próximo martes 16 de junio frente a Argelia.

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El optimismo del Dibu Martínez, que sigue con su mano vendada a días del Mundial 2026pic.twitter.com/lRVjXtoLMr — minutouno (@minutounocom) June 2, 2026

Dos semanas de evaluación estricta para Dibu Martínez

La actitud positiva de Martínez se da en un contexto de máxima exigencia. Cabe recordar que el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni implementó un período de dos semanas para evaluar minuciosamente a todos los futbolistas que arrastran complicaciones físicas o musculares.

La premisa del entrenador es llevar a los jugadores al límite en entrenamientos de alta intensidad y utilizar los partidos amistosos ante Honduras e Islandia para determinar quiénes están al 100% de sus capacidades, bajo la advertencia de que aquel que no responda satisfactoriamente podría ser desafectado de la lista definitiva de 26 convocados.

Con sus declaraciones de este martes, el "Dibu" dejó en claro que su mentalidad está puesta firmemente en defender el arco argentino.