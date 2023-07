Diego Díaz contó detalles de un cruce con el Pollo Vignolo: "Esto termina a las trompadas"

En una entrevista para el canal de Youtube del periodista Gonzalo Cardozo, Díaz contó que se cruzó con Vignolo en un partido de la Selección Argentina durante la pandemia y que le vino a la mente la posibilidad de agarrarse a trompadas con el actual conductor de F90.

“Me lo crucé en uno de los partidos que cubrí a la Selección argentina cuando jugó en la Bombonera, en plena en pandemia. Había terminado el programa de la previa que hacía en la cancha de Boca y quería matar el tiempo pero en ese momento no había ni un puesto de gaseosa, panchos ni nada”, comenzó diciendo. Y además recordó: “Estaba sentado y no sabía que hacer durante esas tres horas y en un momento me levanté y fui a caminar por los pasillos interiores por si alguno vendía algo. No había nadie en el pasillo, pero justo viene de frente él caminando”.

EL MOMENTO DONDE PUDO EXPLOTAR EL CRUCE

“Cuando estábamos a uno o dos metros, abrimos los brazos y nos saludamos. Dijimos ‘bueno, ya está, ya pasó, ya somos grandes’. Me dijo ‘me equivoqué’, le dije que yo también y ya terminó”, expresó el conductor dando claras muestras de que ambos tuvieron una buena reacción.

Para finalizar el tema, Diego Díaz se sinceró al hablar sobre si tiene o no una relación con el Pollo Vignolo: “No tenemos amistad porque no tenemos ambientes en común más allá de trabajar de los mismo, pero está todo bien”, concluyó.

