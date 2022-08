Gio Simeone en Nápoles: "Hablo argentino por la calle y me entienden"

"Aquí en Nápoles me siento como en casa, se parece tanto a la Argentina... El calor de la gente, la ciudad, el mar, todo esto ha sido importante en la elección. Hablo argentino por la calle y me entienden, incluso me responden en argentino. Ahora me queda aprender el napolitano", agregó con una sonrisa un entusiasmado Gio, que fue presentado en el Diego Maradona y debutó con goleada.

En sus primeras declaraciones a la prensa napolitana, el atacante de 27 años reconoció: "Es un honor y una gran responsabilidad estar en un club que tuvo a tantos argentinos", publica el diario Corriere dello Sport.

En la historia del club del sur de Italia, además de Maradona, jugaron entre otros los argentinos Enrique Omar Sívori, Ramón Díaz, Daniel Bertoni, Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuaín, Hugo Campagnaro, Roberto Fabián Ayala, Mariano Andújar, José y Roberto Sosa, Mauricio Pineda y Germán Denis.

"Tenia una sola cosa en mente y era venir al Napoli. Sé que me irá bien aquí, sé que puedo mejorar y para mí estar aquí es único y estoy seguro que aquí puedo dar un gran salto de calidad", recalcó Simeone.