Juicio por la muerte de Diego Maradona: un neurocirujano que operó al "10" complicó a Leopoldo Luque

El Diez falleció apenas unos días más tarde entre acusaciones de negligencia.

leopoldo luque

Diego Maradona, de 60 años, presentaba hipertensión craneal por desplazamiento cerebral y el hematoma subdural que le encontraron los médicos tenía "120 centímetros cúbicos de sangre, una cantidad que no debe estar en el cerebro".

Rubino confirmó que Leopoldo Luque "organizó la intervención quirúrgica" en la Clínica Olivos, pero remarcó: "No me consta que alguien le haya impedido estar en la cirugía".

Además de Rubino, este martes declararán en San Isidro Federico Dimitroff, uno de los facultativos que participó de la reunión en el sanatorio donde se decidió la internación domiciliaria que se llevaría a cabo en el barrio cerrado San Andrés de Tigre.

También fue citada la tercera testigo, la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, una profesional que visitó al Diez en la clínica antes de ser trasladado a Tigre.

Los tres médicos ya habían comparecido en el primer debate oral y público que la Justicia bonaerense le sigue al equipo médico de Diego Maradona.

Los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.