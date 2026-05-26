Juicio por la muerte de Diego Maradona: un neurocirujano que operó al "10" complicó a Leopoldo Luque
El médico declaró que Leopoldo Luque lo llamó cuando "estaba yendo con Maradona para operarse" en la Clínica Olivos y pidió su asistencia.
El neurocirujano Pablo Rubino declaró este martes en los Tribunales de San Isidro para dar detalles sobre cómo fue el antes y después de la operación a Diego Maradona por un hematoma subdural, de la cual participó. " Luque me llamó para decirme que estaba yendo con Maradona para operarse", señaló el médico.
Aunque el neurocirujano Leopoldo Luque se mostraba como el médico de cabecera de Diego Maradona y hasta llegó a declarar ante los medios como si él mismo lo hubiese operado, en realidad hubo otros cuatro médicos a cargo de esa intervención, y Rubino fue uno de ellos.
"Nos mostró imágenes muy pequeñas en su celular y por eso resolvimos hacer nuevos estudios. Ahí nos pareció atinado evacuar el hematoma", señaló el médico, quien precisó que se le hizo una tomografía a Diego Maradona y se descubrió que "el hematoma tenía un espesor de 14 milímetros".
"Cuando supera los 10, los libros de medicina indican que puede evolucionar y crecer", señaló Rubino en declaraciones reproducidas por el sitio Los Primeros.
La intervención se realizó en noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, en el partido de Vicente López, luego de lo cual la familia de Diego Maradona y su equipo médico hizo una reunión para definir cómo y dónde sería el posoperatorio: se decidió trasladarlo a una casa en el partido de Tigre con personal para internación domiciliaria.
El Diez falleció apenas unos días más tarde entre acusaciones de negligencia.
Diego Maradona, de 60 años, presentaba hipertensión craneal por desplazamiento cerebral y el hematoma subdural que le encontraron los médicos tenía "120 centímetros cúbicos de sangre, una cantidad que no debe estar en el cerebro".
Rubino confirmó que Leopoldo Luque "organizó la intervención quirúrgica" en la Clínica Olivos, pero remarcó: "No me consta que alguien le haya impedido estar en la cirugía".
Además de Rubino, este martes declararán en San Isidro Federico Dimitroff, uno de los facultativos que participó de la reunión en el sanatorio donde se decidió la internación domiciliaria que se llevaría a cabo en el barrio cerrado San Andrés de Tigre.
También fue citada la tercera testigo, la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, una profesional que visitó al Diez en la clínica antes de ser trasladado a Tigre.
Los tres médicos ya habían comparecido en el primer debate oral y público que la Justicia bonaerense le sigue al equipo médico de Diego Maradona.
Los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
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