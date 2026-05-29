Agustina Cosachov declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona: "Centro de rehabilitación"

Según contó ante el Tribunal, comenzó a tratar a Maradona en junio de 2020, pero no fue hasta la semana del 3 de noviembre cuando se involucró aún más en su tratamiento, es decir, luego de la operación del hematoma subdural en la Clínica Olivos.

“Para mí, la mejor opción para su posterior rehabilitación era la que propuso la prepaga y consistía en continuar su recuperación en un centro de rehabilitación. Sobretodo por su cuadro de depresión y abstinencia”, declaró.

En ese sentido, hizo hincapié en que “esa era la opción ideal y, en un plano teórico, estábamos todos de acuerdo, pero Maradona era un paciente difícil y, en pleno uso de sus capacidades, que quería irse. El otro extremo era que fuera a su casa solo y expuesto a tomar”, indicó la psiquiatra.

Cosachov advirtió la posibilidad de llevarlo a una clínica de rehabilitación era “inviable” e “imposible”, porque Maradona “no quería”.

Ante esta situación, Cosachov aseguró que misma comenzó a hacer las gestiones con la empresa de medicina prepaga con el objetivo de conseguir los elementos necesarios para que se llevara a cabo esa internación domiciliaria: “Yo solicité médico clínico, neurólogo, disponibilidad para estudios, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias. El auditor de la prepaga me dijo que ya estaba todo en marcha”, aseguró.

Durante su declaración, compartió chats y mensajes que demostrarían que todo lo que ella propuso habría sido consensuado con la familia de Maradona: “A mí me parece perfecto lo de la internación domiciliaria seria”, decía uno de los mensajes enviados por Cosachov a uno de los hijos de Diego.

“Yo buscaba el consenso con la familia y en mi rol de médica informarles lo que venía hablando con la prepaga”, se defendió la psiquiatra ante los jueces del TOC N°2 de San Isidro.

Tras el alta, y con Maradona ya en la casa de Tigre, la psiquiatra aseguró que comenzó “a notar que no se estaba cumpliendo con lo acordado previamente”.

También mostró otro chat con Carlos Díaz, el psicólogo imputado, en el que Cosachov le expresa: “Nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria, ahora nos dicen que son cuidados domiciliarios. Esto no me cierra”. El mensaje corresponde al día 12 de noviembre.

Entre los imputados por la muerte de Maradona, además de Cosachov, se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.