La frase de Maradona que justifica la reacción de Messi contra Van Gaal

https://twitter.com/IosuMardones10/status/1601382632176390144 “Van Gaal está más cerca del diablo que otra cosa” pic.twitter.com/zOGujl2Gdu — AMANDO A MARADONA (@IosuMardones10) December 10, 2022

Qué dijo Messi de Van Gaal

"El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros", explicó Messi una vez finalizado el encuentro. "Messi no juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón", había dicho Van Gaal del capitán de la Selección. Tras el encuentro, Messi se acercó a los suplentes de Países Bajos y se lo vio discutiendo con Van Gaal y sus ayudantes.

"¿QUÉ MIRÁS, BOBO?" | LIONEL MESSI, en llamas tras la victoria vs. Países Bajos

La reacción de Van Gaal

El director técnico neerlandés eludió la polémica con Lionel Messi y confirmó su salida del seleccionado de Países Bajos, tras sufrir la eliminación por penales con Argentina en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

El entrenador, de 71 años, dio una versión poco creíble sobre lo ocurrido entre ambos planteles tras la definición, al excusarse con una supuesta ausencia en el lugar donde se produjeron las discusiones. "No sé qué pasó, no estuve ahí. Hubo un cruce de palabras, pero no puedo decir mucho más", respondió en la conferencia de prensa posterior a la eliminación.