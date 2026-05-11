La Inteligencia Artificial analizó la prelista de Lionel Scaloni y eligió a los 26 para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Valentín Barco.

Esta rigurosa selección tecnológica destaca por mantener la firme base de jugadores campeones en Qatar, sumando la innegable proyección de jóvenes talentos como Matías Soulé y Valentín Barco, quienes han ganado muchísimo terreno recientemente en el fútbol europeo. Por su parte, la presencia de referentes históricos como el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el capitán Lionel Messi sigue siendo el eje central indiscutido de un equipo que aspira a lograr el ansiado bicampeonato.