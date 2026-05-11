La emoción de una de las sorpresas de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial: "Nada es imposible"
El actual defensor del Getafe se convirtió en una de las grandes novedades de la convocatoria de cara a la Copa del Mundo 2026.
Lionel Scaloni entregó a la FIFA una prelista con 55 nombres de los cuales saldrán los 26 futbolistas definitivos para el Mundial 2026. Entre las sorpresas más destacadas aparece el nombre de Zaid Romero, quien no ocultó su conmoción y utilizó sus redes sociales para compartir este hito en su carrera profesional.
El exjugador de Estudiantes de La Plata, que actualmente milita en el Getafe de España, publicó una historia en su cuenta de Instagram donde reflejó el sentimiento de alcanzar una meta que parecía lejana: “Nada es imposible, la gloria para tí, Señor. Un orgullo grande estar acá, sabiendo la clase de jugadores que tenemos en nuestro país”, escribió el central de 26 años.
Romero, nacido en Mendoza, viene teniendo un crecimiento sostenido en los últimos años: tras sus pasos por Godoy Cruz, Villa Dálmine y Liga de Quito, recaló en el "Pincha" donde sus actuaciones lo catapultaron al Brujas de Bélgica, club dueño de su pase que lo cedió al Getafe para ganar rodaje en una de las ligas más competitivas del mundo.
Aunque corre con desventaja frente a los centrales más experimentados del ciclo Scaloni, su inclusión en la nómina de 55 lo posiciona como una opción real ante cualquier eventualidad. Los plazos clave para la Selección son:
- 30 de mayo: Fecha límite para que Scaloni entregue la lista definitiva de 26 nombres.
- 2 de junio: La FIFA oficializará todas las convocatorias de las selecciones participantes.
De acuerdo a la normativa vigente, solo se podrá sustituir a un jugador de la lista final por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, con un margen de hasta 24 horas antes del debut. En el caso de los arqueros, el reglamento permite sustituciones por fuerza mayor en cualquier momento de la fase final.
La aparición de Romero se suma a la de otros juveniles que Scaloni siguió de cerca en este proceso de recambio. Con la baja confirmada de otros futbolistas por decisión táctica (como Palacios o Troilo), el mendocino se aferra a la ilusión de dar el salto final y meterse en el avión rumbo a la cita máxima.
La nómina completa para el Mundial 2026
A continuación, el listado detallado de los 55 preseleccionados:
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Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.
Defensores: Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.
Mediocampistas: Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía, Valentín Barco, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda y Nicolás Paz.
Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino.
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