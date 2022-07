Marca Maradona: la Corte de Estados Unidos falló a favor de Matías Morla y las hermanas de Diego

En su sentencia la Corte Suprema Americana no deja dudas y obliga a los herederos no solo a devolver los dominios de las redes sociales, sino que además no podrán hacer publicidad de la marca e imagen de Diego.

“Los demandados son restringidos y prohibidos de: utilizar de cualquier manera la marca "MARADONA", hacer cualquier denominación de origen falsa, descripción, representación o sugerencia de que los Demandados son la fuente, dueños, de la marca "MARADONA" y los demandados deberán ceder inmediatamente y entregar de otro modo el control a la demandante la página de perfil "Maradona" mantenida en la plataforma Instagram, así como la página web y el dominio, www.dm10.com”, dice textual el fallo.

Después de la muerte de Maradona los herederos se “apropiaron” de las cuentas oficiales del Diez. En un primer momento servían como “homenaje” pero después se transformaron en una vidriera, con más de seis millones de seguidores, para ofrecer productos con la marca e imagen de Maradona. En ese momento Matías Morla, junto con las hermanas de Diego, denunciaron esto en la sede de Facebook y ahora es la Justicia la que les da la razón.

Esta sentencia definitoria del Órgano Máximo de Justicia Norteamericana además valida la cesión de la marca que se hizo “el 30 de marzo de 2016” y que fue inscripta no solo en Argentina, sino también en los Estados Unidos. En la demanda también fue sancionada la empresa Coolulu quien firmó, de manera ilegal, un contrato con los herederos para comercializar productos del Diez.

Fallo marca Maradona