El adiós al Indio Solari igualó en concurrencia a los de Diego Maradona, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner

Por otro lado, quien lidera esta emocionante nómina histórica de manera indiscutida es Eva Perón. En aquella trágica ocasión, el inmenso dolor de sus seguidores decantó en 16 jornadas ininterrumpidas de duelo y una convocatoria récord que alcanzó los 3.0 millones de asistentes, coronándose en soledad como la despedida pública más imponente de todos los tiempos en el país.