La angustia de Gianinna Maradona tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: "Asco"
La hija de Claudia Villafañe habló sobre el impacto emocional que le genera el proceso y apuntó con dureza contra los profesionales imputados.
El juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona sumó este martes un capítulo cargado de emoción. En una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Dalma Maradona brindó su testimonio y protagonizó uno de los momentos más sensibles del debate oral que busca establecer las responsabilidades de los profesionales de la salud acusados por el fallecimiento del exfutbolista.
Mientras Dalma declaraba, la tensión y la angustia se hicieron evidentes tanto dentro como fuera de la sala. Su hermana Gianinna siguió cada instante con visible emoción y, al finalizar la jornada, habló con el programa DDM, donde expuso el profundo dolor que le genera revivir los hechos relacionados con los últimos días de vida de su padre.
"Todo es muy muy fuerte. La escucho a mi hermana, la veo llorar, y yo me desarmo. Cuando escuchás los audios, la forma en la que se referían a mi papá, y lo vemos a Luque sentado, recordamos el desenlace... es todo muy fuerte. Escuchamos los audios y lo vemos a él ahí sentado, parece que no estaban hablando de un ser humano. Y eso es terrible", expresó visiblemente afectada.
Además, cuestionó con dureza la actitud de algunos de los acusados durante el proceso judicial y aseguró que cada audiencia deja al descubierto situaciones que la indignan aún más.
"No entiendo con qué cara, cómo hace para sostener ciertas cosas... montaron una obra de teatro... ¡y festejaban una internación domiciliaria! Cada cosa que pasa en el juicio habla más de ellos que de nosotros, de todo lo que hicieron, y de la baja de línea que tenían. Todo me da asco", lanzó.
A medida que avanzan las audiencias, continúan apareciendo testimonios, audios y elementos que reconstruyen los días previos a la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Para Dalma y Gianinna, el proceso representa una búsqueda de respuestas y justicia que sigue atravesada por el dolor, pero también por la necesidad de conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
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