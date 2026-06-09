La angustia de Gianinna Maradona tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: "Asco"

"No entiendo con qué cara, cómo hace para sostener ciertas cosas... montaron una obra de teatro... ¡y festejaban una internación domiciliaria! Cada cosa que pasa en el juicio habla más de ellos que de nosotros, de todo lo que hicieron, y de la baja de línea que tenían. Todo me da asco", lanzó.

A medida que avanzan las audiencias, continúan apareciendo testimonios, audios y elementos que reconstruyen los días previos a la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Para Dalma y Gianinna, el proceso representa una búsqueda de respuestas y justicia que sigue atravesada por el dolor, pero también por la necesidad de conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.